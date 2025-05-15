Праздник, который объединяет: поздравления с Днем вышиванки 2025
В 2025 году День вышиванки приходится на четверг, 15 мая. Этот праздник не имеет фиксированной даты, но всегда отмечается в третий четверг последнего весеннего месяца.
По этому случаю украинцы надевают вышитые рубашки, делятся фото в соцсетях и поздравляют друг друга с праздником, который объединяет поколения и сохраняет память о корнях.
Факты ICTV подготовили подборку лучших поздравлений в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли отправить их всем, кто гордится быть украинцем.
День вышиванки 2025 — поздравления в картинках
Если вы хотите поделиться праздничным настроением, то воспользуйтесь нашими открытками ко Дню вышиванки.
День вышиванки 2025 — поздравления в стихах
Щоб вишиваночку вдягати,
Вагомий привід нам не треба мати.
Її ми хочемо носити кожен день,
Співать народних в ній пісень!
***
Вишиванка – символ України,
Кожної великої родини,
Нашої історії та мови
Залюбки вдягаємо її знову.
***
Вдягни свою чудову вишиванку,
Відчуй в ній ласку і душі тепло,
І чистий ранок в ніжному серпанку,
І те, як добре з мамою було. (Н. Красоткина)
***
Оберіг-сорочку вишила для сина.
Візерунком стала рідна Україна.
Мамину турботу збереже сорочка,
захистять від лиха хрестиків рядочки. (Л. Вознюк)
***
Одягнімо вишиванки, друже,
Хай побачить українців світ –
Молодих, відважних, дужих,
У єднанні на багато літ. (В. Дерий)
День вышиванки 2025 — поздравления в прозе
С Днем вышиванки! Пусть каждый стежок на сорочке напоминает о силе рода, тепле родительского дома и неисчерпаемой любви к Украине. Желаю, чтобы в сердце всегда жила гордость за свою культуру, а в душе — свет традиций, ведущих сквозь поколения.
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Поздравляю с Днем вышиванки! Это не просто одежда — это код нации, наша песня, молитва и сила. Пусть вышитые орнаменты несут вам мир, вдохновение и защиту, а каждый день будет полон красоты, добра и несокрушимого украинского духа.
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С праздником украинской идентичности! Пусть вышиванка станет для вас символом веры, надежды и связи с родной землей. Желаю, чтобы ваша жизнь была такой же красочной и крепкой, как узоры, которые веками хранили наши предки.
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С Днем вышиванки! В каждом орнаменте — закодированная история, в каждой нити — любовь и сила. Желаю, чтобы этот день напомнил о ваших корнях, о народном достоинстве и величии духа. Надевайте вышиванки и будьте собой — украинцами!
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Вышиванка — это душа Украины на белом полотне. Пусть сегодняшний праздник наполнит вас гордостью за родную культуру, вдохновением к добрым делам и верой в лучшее будущее. Сохраняйте наши традиции — они делают нас сильными!