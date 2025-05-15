Праздник, который объединяет: поздравления с Днем вышиванки 2025

В 2025 году День вышиванки приходится на четверг, 15 мая. Этот праздник не имеет фиксированной даты, но всегда отмечается в третий четверг последнего весеннего месяца.

По этому случаю украинцы надевают вышитые рубашки, делятся фото в соцсетях и поздравляют друг друга с праздником, который объединяет поколения и сохраняет память о корнях.

Факты ICTV подготовили подборку лучших поздравлений в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли отправить их всем, кто гордится быть украинцем.

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День вышиванки 2025 — поздравления в картинках

Если вы хотите поделиться праздничным настроением, то воспользуйтесь нашими открытками ко Дню вышиванки.

День вышиванки 2025 — поздравления в стихах

Щоб вишиваночку вдягати,

Вагомий привід нам не треба мати.

Її ми хочемо носити кожен день,

Співать народних в ній пісень!

***

Вишиванка – символ України,

Кожної великої родини,

Нашої історії та мови

Залюбки вдягаємо її знову.

***

Вдягни свою чудову вишиванку,

Відчуй в ній ласку і душі тепло,

І чистий ранок в ніжному серпанку,

І те, як добре з мамою було. (Н. Красоткина)

***

Оберіг-сорочку вишила для сина.

Візерунком стала рідна Україна.

Мамину турботу збереже сорочка,

захистять від лиха хрестиків рядочки. (Л. Вознюк)

***

Одягнімо вишиванки, друже,

Хай побачить українців світ –

Молодих, відважних, дужих,

У єднанні на багато літ. (В. Дерий)

День вышиванки 2025 — поздравления в прозе

С Днем вышиванки! Пусть каждый стежок на сорочке напоминает о силе рода, тепле родительского дома и неисчерпаемой любви к Украине. Желаю, чтобы в сердце всегда жила гордость за свою культуру, а в душе — свет традиций, ведущих сквозь поколения.

***

Поздравляю с Днем вышиванки! Это не просто одежда — это код нации, наша песня, молитва и сила. Пусть вышитые орнаменты несут вам мир, вдохновение и защиту, а каждый день будет полон красоты, добра и несокрушимого украинского духа.

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С праздником украинской идентичности! Пусть вышиванка станет для вас символом веры, надежды и связи с родной землей. Желаю, чтобы ваша жизнь была такой же красочной и крепкой, как узоры, которые веками хранили наши предки.

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С Днем вышиванки! В каждом орнаменте — закодированная история, в каждой нити — любовь и сила. Желаю, чтобы этот день напомнил о ваших корнях, о народном достоинстве и величии духа. Надевайте вышиванки и будьте собой — украинцами!

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Вышиванка — это душа Украины на белом полотне. Пусть сегодняшний праздник наполнит вас гордостью за родную культуру, вдохновением к добрым делам и верой в лучшее будущее. Сохраняйте наши традиции — они делают нас сильными!

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