Ежегодно третий четверг мая для украинцев приобретает особое значение, ведь это — День вышиванки.

Праздник объединяет миллионы граждан по всему миру, которые чтят традиции и с гордостью надевают вышитую рубашку.

Это не просто элемент национальной одежды, а настоящий символ нации, воплощающий в себе генетическую память, несокрушимый дух, силу и красоту нашего народа.

Когда День вышиванки 2026

В 2026 году День вышиванки приходится на 21 мая. Праздник не имеет фиксированной даты — ежегодно отмечается в третий четверг мая.

По этому случаю украинцы по всему миру надевают вышиванки на работу, в университеты, школы или просто на прогулку, чтобы продемонстрировать уважение к национальным традициям и показать миру свое единство, несокрушимость и любовь к родной культуре.

История праздника День вышиванки

День вышиванки — достаточно молодой праздник. Его основали в 2006 году студенты Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича.

Идея возникла у студентки Леси Воронюк, которая предложила своим одногруппникам выбрать один день и прийти на учебу в вышиванках. Эта простая, но мощная инициатива со временем переросла в международный флешмоб.

Сейчас праздник отмечают даже в самых отдаленных уголках мира, а в вышиванках в этот день можно увидеть не только украинцев, но и мировых звезд и политиков. Таким образом они демонстрируют поддержку Украине, которая ежедневно борется с российской агрессией.

Уже четвертый год подряд украинцы будут отмечать День вышиванки в условиях военного положения. По случаю праздника обычно проводятся флешмобы, мастер-классы и благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ.

