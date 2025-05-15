Свято, що єднає: привітання з Днем вишиванки 2025
У 2025 році День вишиванки припадає на четвер, 15 травня. Це свято не має фіксованої дати, але завжди відзначається у третій четвер останнього весняного місяця.
З цієї нагоди українці одягають вишиті сорочки, діляться фото у соцмережах та вітають одне одного зі святом, яке об’єднує покоління та зберігає памʼять про коріння. Факти ICTV підготували добірку найкращих привітань у картинках, віршах і прозі, щоби ви могли надіслати їх усім, хто пишається бути українцем.
День вишиванки 2025 – привітання в картинках
Якщо ви хочете поділитися святковим настроєм, то скористайтеся нашими листівками до Дня вишиванки.
День вишиванки 2025 – привітання у віршах
Щоб вишиваночку вдягати,
Вагомий привід нам не треба мати.
Її ми хочемо носити кожен день,
Співать народних в ній пісень!
***
Вишиванка – символ України,
Кожної великої родини,
Нашої історії та мови
Залюбки вдягаємо її знову.
***
Вдягни свою чудову вишиванку,
Відчуй в ній ласку і душі тепло,
І чистий ранок в ніжному серпанку,
І те, як добре з мамою було. (Н. Красоткіна)
***
Оберіг-сорочку вишила для сина.
Візерунком стала рідна Україна.
Мамину турботу збереже сорочка,
захистять від лиха хрестиків рядочки. (Л. Вознюк)
***
Одягнімо вишиванки, друже,
Хай побачить українців світ –
Молодих, відважних, дужих,
У єднанні на багато літ. (В. Дерій)
День вишиванки 2025 – привітання у прозі
З Днем вишиванки! Нехай кожна стежка на сорочці нагадує про силу роду, тепло батьківського дому та невичерпну любов до України. Бажаю, щоб у серці завжди жила гордість за свою культуру, а в душі – світло традицій, що ведуть крізь покоління.
***
Вітаю з Днем вишиванки! Це не просто одяг – це код нації, наша пісня, молитва і сила. Хай вишиті орнаменти несуть вам мир, натхнення й захист, а кожен день буде сповнений краси, добра та незламного українського духу.
***
Зі святом української ідентичності! Нехай вишиванка стане для вас символом віри, надії та зв’язку з рідною землею. Бажаю, щоб ваше життя було таким самим барвистим і міцним, як візерунки, що століттями зберігали наші предки.
***
З Днем вишиванки! У кожному орнаменті – закодована історія, у кожній нитці – любов і сила. Бажаю, щоб цей день нагадав про ваші корені, про народну гідність і велич духу. Одягаймо вишиванки і будьмо собою – українцями!
***
Вишиванка – це душа України на білому полотні. Нехай сьогоднішнє свято наповнить вас гордістю за рідну культуру, натхненням до добрих справ і вірою в краще майбутнє. Зберігаймо наші традиції – вони роблять нас сильними!