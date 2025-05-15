Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
У Кремлі заявили, що звернення Путіна щодо Стамбула неправильно інтерпретували
Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Свято, що єднає: привітання з Днем вишиванки 2025

День вишиванки 2025 - привітання
Фото: Depositphotos

У 2025 році День вишиванки припадає на четвер, 15 травня. Це свято не має фіксованої дати, але завжди відзначається у третій четвер останнього весняного місяця.

З цієї нагоди українці одягають вишиті сорочки, діляться фото у соцмережах та вітають одне одного зі святом, яке об’єднує покоління та зберігає памʼять про коріння. Факти ICTV підготували добірку найкращих привітань у картинках, віршах і прозі, щоби ви могли надіслати їх усім, хто пишається бути українцем.

День вишиванки 2025 – привітання в картинках

Якщо ви хочете поділитися святковим настроєм, то скористайтеся нашими листівками до Дня вишиванки.

Зараз дивляться
День вишиванки 2025 - привітання

День вишиванки 2025 – листівки/Depositphotos

День вишиванки 2025 - привітання

З Днем вишиванки 2025 – привітання/Depositphotos

День вишиванки 2025 - привітання

Картинки до Дня вишиванки/Depositphotos

День вишиванки 2025 - привітання

З Днем вишиванки 2025 – листівки з привітаннями/Depositphotos

День вишиванки 2025 - привітання

Найкращі картинки у День вишиванки 2025/Depositphotos

День вишиванки 2025 – привітання у віршах

Щоб вишиваночку вдягати,
Вагомий привід нам не треба мати.
Її ми хочемо носити кожен день,
Співать народних в ній пісень!

***
Вишиванка – символ України,
Кожної великої родини,
Нашої історії та мови
Залюбки вдягаємо її знову.

***
Вдягни свою чудову вишиванку,
Відчуй в ній ласку і душі тепло,
І чистий ранок в ніжному серпанку,
І те, як добре з мамою було. (Н. Красоткіна)

***

Оберіг-сорочку вишила для сина.
Візерунком стала рідна Україна.
Мамину турботу збереже сорочка,
захистять від лиха хрестиків рядочки. (Л. Вознюк)

***

Одягнімо вишиванки, друже,
Хай побачить українців світ –
Молодих, відважних, дужих,
У єднанні на багато літ. (В. Дерій)

День вишиванки 2025 – привітання у прозі

З Днем вишиванки! Нехай кожна стежка на сорочці нагадує про силу роду, тепло батьківського дому та невичерпну любов до України. Бажаю, щоб у серці завжди жила гордість за свою культуру, а в душі – світло традицій, що ведуть крізь покоління.

***

Вітаю з Днем вишиванки! Це не просто одяг – це код нації, наша пісня, молитва і сила. Хай вишиті орнаменти несуть вам мир, натхнення й захист, а кожен день буде сповнений краси, добра та незламного українського духу.

***

Зі святом української ідентичності! Нехай вишиванка стане для вас символом віри, надії та зв’язку з рідною землею. Бажаю, щоб ваше життя було таким самим барвистим і міцним, як візерунки, що століттями зберігали наші предки.

***

З Днем вишиванки! У кожному орнаменті – закодована історія, у кожній нитці – любов і сила. Бажаю, щоб цей день нагадав про ваші корені, про народну гідність і велич духу. Одягаймо вишиванки і будьмо собою – українцями!

***

Вишиванка – це душа України на білому полотні. Нехай сьогоднішнє свято наповнить вас гордістю за рідну культуру, натхненням до добрих справ і вірою в краще майбутнє. Зберігаймо наші традиції – вони роблять нас сильними!

Читайте також
Коли День вишиванки 2025: дата та історія важливого свята
Коли День вишиванки 2025: дата та історія свята

День вишиванки, Привітання зі святами
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь