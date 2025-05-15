Свято, що єднає: привітання з Днем вишиванки 2025

У 2025 році День вишиванки припадає на четвер, 15 травня. Це свято не має фіксованої дати, але завжди відзначається у третій четвер останнього весняного місяця.

З цієї нагоди українці одягають вишиті сорочки, діляться фото у соцмережах та вітають одне одного зі святом, яке об’єднує покоління та зберігає памʼять про коріння. Факти ICTV підготували добірку найкращих привітань у картинках, віршах і прозі, щоби ви могли надіслати їх усім, хто пишається бути українцем.

День вишиванки 2025 – привітання в картинках

Якщо ви хочете поділитися святковим настроєм, то скористайтеся нашими листівками до Дня вишиванки.

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День вишиванки 2025 – привітання у віршах

Щоб вишиваночку вдягати,

Вагомий привід нам не треба мати.

Її ми хочемо носити кожен день,

Співать народних в ній пісень!

***

Вишиванка – символ України,

Кожної великої родини,

Нашої історії та мови

Залюбки вдягаємо її знову.

***

Вдягни свою чудову вишиванку,

Відчуй в ній ласку і душі тепло,

І чистий ранок в ніжному серпанку,

І те, як добре з мамою було. (Н. Красоткіна)

***

Оберіг-сорочку вишила для сина.

Візерунком стала рідна Україна.

Мамину турботу збереже сорочка,

захистять від лиха хрестиків рядочки. (Л. Вознюк)

***

Одягнімо вишиванки, друже,

Хай побачить українців світ –

Молодих, відважних, дужих,

У єднанні на багато літ. (В. Дерій)

День вишиванки 2025 – привітання у прозі

З Днем вишиванки! Нехай кожна стежка на сорочці нагадує про силу роду, тепло батьківського дому та невичерпну любов до України. Бажаю, щоб у серці завжди жила гордість за свою культуру, а в душі – світло традицій, що ведуть крізь покоління.

***

Вітаю з Днем вишиванки! Це не просто одяг – це код нації, наша пісня, молитва і сила. Хай вишиті орнаменти несуть вам мир, натхнення й захист, а кожен день буде сповнений краси, добра та незламного українського духу.

***

Зі святом української ідентичності! Нехай вишиванка стане для вас символом віри, надії та зв’язку з рідною землею. Бажаю, щоб ваше життя було таким самим барвистим і міцним, як візерунки, що століттями зберігали наші предки.

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З Днем вишиванки! У кожному орнаменті – закодована історія, у кожній нитці – любов і сила. Бажаю, щоб цей день нагадав про ваші корені, про народну гідність і велич духу. Одягаймо вишиванки і будьмо собою – українцями!

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Вишиванка – це душа України на білому полотні. Нехай сьогоднішнє свято наповнить вас гордістю за рідну культуру, натхненням до добрих справ і вірою в краще майбутнє. Зберігаймо наші традиції – вони роблять нас сильними!

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