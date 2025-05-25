Як тебе не любити: поздравления с Днем Киева 2025
В последнее воскресенье мая отмечается День Киева — праздник, объединяющий жителей и гостей города вокруг общей истории, культуры и любви к столице.
Киев — это больше, чем административный центр. Это город силы, где каждый холм и каждая улица дышат прошлым и будущим. Здесь мы наполняемся вдохновением, боремся за свободу и верим в победу.
Факты ICTV собрали для вас самые искренние поздравления с Днем Киева в картинках, стихах и прозе. Выбирайте и делитесь теплыми словами, ведь “як його не любити”.
Поздравления с Днем Киева в картинках
Мы подготовили поздравления в открытках с Днем Киева для тех, кто скучает по столице издалека, кто ею восхищается ежедневно и кто просто хочет поделиться любовью к столице.
Поздравления с Днем Киева в стихах
Грає море зелене,
Тихий день догора.
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра,
Де колишуться віти
Закоханих мрій…
Як тебе не любити,
Києве мій! (Д. Луценко)
***
Прекрасний Києве на предковічних горах!
Многострадальному хвала тобі, хвала!
Хай на просторищах, де смерть, як ніч, пройшла,
Воскресне день життя і весен неозорих! (М. Рыльский)
***
Так хочеться, щоб кожен з вас побачив
Красу столиці у весняний час.
Коли каштанами Хрещатик розцвітає,
До Києва запрошуємо вас! (Ю. Турчина)
***
Рідна столице,
Ти моя весна,
Світла, погожа, ясна.
Київські ночі,
Зустрічі в саду —
В серці, куди не піду. (А. Малышко)
***
Де стоїть тепер наш Київ,
Там була сама гора,
Жив там першим Кий з Хоривом,
Щек та Лебідь — їх сестра.
Над самим Дніпром на горах,
Огороджений з боків
Ровом, мурами, валами,
Київ виріс і розцвів. (А. Олесь)
Поздравление с Днем Киева в прозе
Поздравляю с Днем Киева! Желаю, чтобы этот город всегда дарил вдохновение, силы и веру в себя. Пусть Киев остается символом стойкости, красоты и несокрушимости Украины!
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Киев — сердце нашего государства. С праздником, столица! Пусть над Днепром раздается смех детей, а каждое утро несет киевлянам новую надежду и мир.
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В День Киева желаю всем его жителям благополучия, тепла и защиты. Пусть город растет, цветет и вдохновляет каждого, кто здесь родился или приехал!
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С Днем Киева! Пусть в твоих улочках всегда живет история, а в глазах прохожих — вера в победу и мирное будущее. Гордимся, что ты наш!
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Киев, город каштанов и героев, твоя слава звучит на весь мир! Желаю тебе процветания, а твоим людям — счастья, единства и безопасности.
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Сердце Украины сегодня празднует. С Днем Киева! Пусть каждая улица наполняется тепла, а души — светом и любовью к своему городу.
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Киев — не просто город, это частичка души каждого украинца. В День Киева желаю нам всем силы, света и веры в то, что лучшее ждет нас впереди!