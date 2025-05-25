Як тебе не любити: поздравления с Днем Киева 2025

В последнее воскресенье мая отмечается День Киева — праздник, объединяющий жителей и гостей города вокруг общей истории, культуры и любви к столице.

Киев — это больше, чем административный центр. Это город силы, где каждый холм и каждая улица дышат прошлым и будущим. Здесь мы наполняемся вдохновением, боремся за свободу и верим в победу.

Факты ICTV собрали для вас самые искренние поздравления с Днем Киева в картинках, стихах и прозе. Выбирайте и делитесь теплыми словами, ведь “як його не любити”.

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Поздравления с Днем Киева в картинках

Мы подготовили поздравления в открытках с Днем Киева для тех, кто скучает по столице издалека, кто ею восхищается ежедневно и кто просто хочет поделиться любовью к столице.

Поздравления с Днем Киева в стихах

Грає море зелене,

Тихий день догора.

Дорогими для мене

Стали схили Дніпра,

Де колишуться віти

Закоханих мрій…

Як тебе не любити,

Києве мій! (Д. Луценко)

***

Прекрасний Києве на предковічних горах!

Многострадальному хвала тобі, хвала!

Хай на просторищах, де смерть, як ніч, пройшла,

Воскресне день життя і весен неозорих! (М. Рыльский)

***

Так хочеться, щоб кожен з вас побачив

Красу столиці у весняний час.

Коли каштанами Хрещатик розцвітає,

До Києва запрошуємо вас! (Ю. Турчина)

***

Рідна столице,

Ти моя весна,

Світла, погожа, ясна.

Київські ночі,

Зустрічі в саду —

В серці, куди не піду. (А. Малышко)

***

Де стоїть тепер наш Київ,

Там була сама гора,

Жив там першим Кий з Хоривом,

Щек та Лебідь — їх сестра.

Над самим Дніпром на горах,

Огороджений з боків

Ровом, мурами, валами,

Київ виріс і розцвів. (А. Олесь)

Поздравление с Днем Киева в прозе

Поздравляю с Днем Киева! Желаю, чтобы этот город всегда дарил вдохновение, силы и веру в себя. Пусть Киев остается символом стойкости, красоты и несокрушимости Украины!

***

Киев — сердце нашего государства. С праздником, столица! Пусть над Днепром раздается смех детей, а каждое утро несет киевлянам новую надежду и мир.

***

В День Киева желаю всем его жителям благополучия, тепла и защиты. Пусть город растет, цветет и вдохновляет каждого, кто здесь родился или приехал!

***

С Днем Киева! Пусть в твоих улочках всегда живет история, а в глазах прохожих — вера в победу и мирное будущее. Гордимся, что ты наш!

***

Киев, город каштанов и героев, твоя слава звучит на весь мир! Желаю тебе процветания, а твоим людям — счастья, единства и безопасности.

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Сердце Украины сегодня празднует. С Днем Киева! Пусть каждая улица наполняется тепла, а души — светом и любовью к своему городу.

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Киев — не просто город, это частичка души каждого украинца. В День Киева желаю нам всем силы, света и веры в то, что лучшее ждет нас впереди!

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