Як тебе не любити: привітання з Днем Києва 2025
В останню неділю травня відзначається День Києва – свято, що об’єднує жителів і гостей міста навколо спільної історії, культури та любові до столиці.
Київ – це більше, ніж адміністративний центр. Це місто сили, де кожен пагорб і кожна вулиця дихають минулим і майбутнім. Тут ми сповнюємося натхнення, боремося за свободу і віримо в перемогу.
Факти ICTV зібрали для вас найщиріші привітання з Днем Києва у картинках, віршах та прозі. Обирайте і діліться теплими словами, бо ж як його не любити.
Привітання з Днем Києва у картинках
Ми підготували привітання в листівках з Днем Києва для тих, хто сумує за столицею здалеку, хто нею захоплюється щодня і хто просто хоче поділитися любовʼю до столиці.
Привітання з Днем Києва у віршах
Грає море зелене,
Тихий день догора.
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра,
Де колишуться віти
Закоханих мрій…
Як тебе не любити,
Києве мій! (Д. Луценко)
***
Прекрасний Києве на предковічних горах!
Многострадальному хвала тобі, хвала!
Хай на просторищах, де смерть, як ніч, пройшла,
Воскресне день життя і весен неозорих! (М. Рильський)
***
Так хочеться, щоб кожен з вас побачив
Красу столиці у весняний час.
Коли каштанами Хрещатик розцвітає,
До Києва запрошуємо вас! (Ю. Турчина)
***
Рідна столице,
Ти моя весна,
Світла, погожа, ясна.
Київські ночі,
Зустрічі в саду —
В серці, куди не піду. (А. Малишко)
***
Де стоїть тепер наш Київ,
Там була сама гора,
Жив там першим Кий з Хоривом,
Щек та Лебідь — їх сестра.
Над самим Дніпром на горах,
Огороджений з боків
Ровом, мурами, валами,
Київ виріс і розцвів. (О. Олесь)
Привітання з Днем Києва у прозі
Вітаю з Днем Києва! Бажаю, щоби це місто завжди дарувало натхнення, сили та віру в себе. Нехай Київ залишається символом стійкості, краси й незламності України!
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Київ – серце нашої держави. Зі святом, столице! Нехай над Дніпром лунає сміх дітей, а кожен ранок несе киянам нову надію та мир.
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У День Києва бажаю всім його мешканцям добробуту, тепла і захисту. Хай місто росте, квітне і надихає кожного, хто тут народився чи приїхав!
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З Днем Києва! Хай у твоїх вуличках завжди живе історія, а в очах перехожих – віра в перемогу й мирне майбутнє. Горді, що ти наш!
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Києве, місто каштанів і героїв, твоя слава звучить на весь світ! Бажаю тобі процвітання, а твоїм людям – щастя, єдності та безпеки.
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Серце України сьогодні святкує. З Днем Києва! Нехай кожна вулиця наповнюється тепла, а душі – світлом і любов’ю до свого міста.
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Київ – не просто місто, це частинка душі кожного українця. У День Києва зичу нам усім сили, світла і віри в те, що краще чекає на нас попереду!