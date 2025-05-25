Як тебе не любити: привітання з Днем Києва 2025

В останню неділю травня відзначається День Києва – свято, що об’єднує жителів і гостей міста навколо спільної історії, культури та любові до столиці.

Київ – це більше, ніж адміністративний центр. Це місто сили, де кожен пагорб і кожна вулиця дихають минулим і майбутнім. Тут ми сповнюємося натхнення, боремося за свободу і віримо в перемогу.

Факти ICTV зібрали для вас найщиріші привітання з Днем Києва у картинках, віршах та прозі. Обирайте і діліться теплими словами, бо ж як його не любити.

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Привітання з Днем Києва у картинках

Ми підготували привітання в листівках з Днем Києва для тих, хто сумує за столицею здалеку, хто нею захоплюється щодня і хто просто хоче поділитися любовʼю до столиці.

Привітання з Днем Києва у віршах

Грає море зелене,

Тихий день догора.

Дорогими для мене

Стали схили Дніпра,

Де колишуться віти

Закоханих мрій…

Як тебе не любити,

Києве мій! (Д. Луценко)

***

Прекрасний Києве на предковічних горах!

Многострадальному хвала тобі, хвала!

Хай на просторищах, де смерть, як ніч, пройшла,

Воскресне день життя і весен неозорих! (М. Рильський)

***

Так хочеться, щоб кожен з вас побачив

Красу столиці у весняний час.

Коли каштанами Хрещатик розцвітає,

До Києва запрошуємо вас! (Ю. Турчина)

***

Рідна столице,

Ти моя весна,

Світла, погожа, ясна.

Київські ночі,

Зустрічі в саду —

В серці, куди не піду. (А. Малишко)

***

Де стоїть тепер наш Київ,

Там була сама гора,

Жив там першим Кий з Хоривом,

Щек та Лебідь — їх сестра.

Над самим Дніпром на горах,

Огороджений з боків

Ровом, мурами, валами,

Київ виріс і розцвів. (О. Олесь)

Привітання з Днем Києва у прозі

Вітаю з Днем Києва! Бажаю, щоби це місто завжди дарувало натхнення, сили та віру в себе. Нехай Київ залишається символом стійкості, краси й незламності України!

***

Київ – серце нашої держави. Зі святом, столице! Нехай над Дніпром лунає сміх дітей, а кожен ранок несе киянам нову надію та мир.

***

У День Києва бажаю всім його мешканцям добробуту, тепла і захисту. Хай місто росте, квітне і надихає кожного, хто тут народився чи приїхав!

***

З Днем Києва! Хай у твоїх вуличках завжди живе історія, а в очах перехожих – віра в перемогу й мирне майбутнє. Горді, що ти наш!

***

Києве, місто каштанів і героїв, твоя слава звучить на весь світ! Бажаю тобі процвітання, а твоїм людям – щастя, єдності та безпеки.

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Серце України сьогодні святкує. З Днем Києва! Нехай кожна вулиця наповнюється тепла, а душі – світлом і любов’ю до свого міста.

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Київ – не просто місто, це частинка душі кожного українця. У День Києва зичу нам усім сили, світла і віри в те, що краще чекає на нас попереду!

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