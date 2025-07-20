День ангела Ильи 2025: поздравления для решительных и справедливых

День ангела Ильи в течение года отмечают несколько раз. Основная дата приходится на лето, когда православная церковь чтит память одного из самых почитаемых библейских пророков.

Факты ICTV подготовили даты, когда поздравлять Илью с именинами в 2025 году, а также подборку поздравлений и объяснение значения имени.

Когда День ангела Ильи: даты

Имя Илья упоминается в церковном календаре более 20 раз в год. В 2025 году именник приводит следующие даты:

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Январь – 1, 21, 25, 27

Февраль – 3, 13

Март – 1

Апрель – 5, 10

Июль – 20, когда чествуют пророка Илью (2 августа по старому стилю)

(2 августа по старому стилю) Август: 25, 30

Сентябрь: 16, 26, 30

Октябрь: 11

Ноябрь: 16, 17, 22

Декабрь: 5, 9, 18, 29, 31

День ангела Ильи – значение имени

Имя Илья – Eliyahu – имеет древнееврейское происхождение и переводится как мой Бог – Яхве или мой Господь – Бог истинный. Также встречается трактовка сила Божья или же верующий.

В христианской традиции это имя неразрывно связано с пророком Ильей – ветхозаветным святым, которого почитают за силу веры, праведный гнев и жертвенность.

Мужчины с именем Илья, как правило, решительные, энергичные, эмоциональные, с ярко выраженным чувством справедливости. Они не терпят фальши, могут быть импульсивными, но всегда стоят на стороне правды.

Илья – надежный друг, человек, преданный семье и способный вдохновлять других собственным примером.

Поздравления с Днем ангела Ильи в открытках

День ангела Ильи: поздравления в прозе

Илья, искренне поздравляю с Днем ангела! Желаю оставаться верным себе, быть стойким в испытаниях и щедрым на добрые поступки! Пусть ангел-хранитель ежедневно оберегает от невзгод!

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С Днем ангела! Пусть имя Илья всегда будет полно силы, искренности и чести! Желаю гармонии в душе, удачи в делах и тепла в кругу близких!

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Илья, в день твоих именины желаю решимости, светлого ума, уважения и любви! Пусть Божья защита всегда будет с тобой!

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Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел-хранитель всегда стоит за спиной, а твое сердце подсказывает правильный путь. Радости, здоровья и крепкой внутренней силы!

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С Днем ангела Ильи! Желаю твердого духа, ясных мыслей и уверенных решений. Пусть имя, которое ты носишь, вдохновляет быть честным, прямым и настоящим во всем!

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