День ангела Іллі 2025: привітання для рішучих та справедливих

День ангела Іллі протягом року відзначають чимало разів. Основна дата припадає на літо, коли православна церква вшановує пам’ять одного з найшанованіших біблійних пророків.

Факти ICTV підготували дати, коли вітати Іллю з іменинами у 2025 році, а також добірку привітань і пояснення значення імені.

Коли День ангела Іллі: дати

Ім’я Ілля згадується в церковному календарі понад 20 разів на рік. У 2025 році іменослов наводить наступні дати:

Зараз дивляться

Січень – 1, 21, 25, 27

Лютий – 3, 13

Березень – 1

Квітень – 5, 10

Липень – 20, коли вшановують пророка Іллю (2 серпня за старим стилем)

(2 серпня за старим стилем) Серпень: 25, 30

Вересень: 16, 26, 30

Жовтень: 11

Листопад: 16, 17, 22

Грудень: 5, 9, 18, 29, 31

День ангела Іллі – значення імені

Ім’я Ілля – Eliyahu – має давньоєврейське походження і перекладається як мій Бог – Ягве або мій Господь — Бог істинний. Також зустрічається трактування сила Божа або ж той, що вірує.

У християнській традиції це ім’я нерозривно пов’язане з пророком Іллею – старозавітним святим, якого шанують за силу віри, праведний гнів і жертовність.

Чоловіки з іменем Ілля, як правило, рішучі, енергійні, емоційні, з яскраво вираженим почуттям справедливості. Вони не терплять фальші, можуть бути імпульсивними, але завжди стоять на боці правди.

Ілля – надійний друг, людина, віддана родині та здатна надихати інших власним прикладом.

Привітання з Днем ангела Іллі у листівках

День ангела Іллі: привітання у прозі

Ілле, щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю залишатися вірним собі, бути стійким у випробуваннях і щедрим на добрі вчинки! Хай ангел-охоронець щодня оберігає від негараздів!

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З Днем ангела! Нехай ім’я Ілля завжди буде сповнене сили, щирості та честі! Бажаю гармонії в душі, удачі в справах і тепла в колі близьких!

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Ілле, у день твоїх іменин зичу рішучості, світлого розуму, поваги й любові! Нехай Божий захист завжди буде з тобою!

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Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець завжди стоїть за спиною, а твоє серце підказує правильний шлях. Радості, здоров’я й міцної внутрішньої сили!

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З Днем ангела Іллі! Бажаю твердого духу, ясних думок і впевнених рішень. Нехай ім’я, яке ти носиш, надихає бути чесним, прямим і справжнім у всьому!

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