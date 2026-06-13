В субботу, 13 июня, свой профессиональный праздник отмечают украинские работники мебельной промышленности, которые своим трудом помогают создавать комфорт и уют в наших домах.

На этот день также приходится День города Севастополя, который непременно вернется домой вместе со всем Крымом, потому что был и остается украинским, несмотря на российскую оккупацию. Ежегодно в этот день мы вспоминаем и об освобождении Мариуполя от российских оккупантов в 2014 году.

В мировом календаре праздников и событий 13 июня отмечено как Всемирный день оздоровления, Всемирный день кукол, Всемирный день публичного вязания, День швейной машинки, Международный день метания топора, Международный день распространения информации об альбинизме, Международный день менеджеров общественных ассоциаций, Всемирный день софтбола, Всемирный день джина и День рождения булавки.

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Православная церковь сегодня чтит память святых мучеников Акилины и Трифилия. Подробнее о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня – в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 13 июня 2026 года

Каждый год 13 июня верующие вспоминают святую мученицу Акилину, которая жила в III веке. Она проповедовала христианство среди сверстников, за что ее подвергли пыткам. Несмотря на все испытания, Акилина не отреклась от веры во Христа. В возрасте 12 лет святую обезглавили.

Также сегодня церковь чтит память святого Трифилия, первого епископа Левкусии Кипрской. Он проповедовал христианство, а также построил на Кипре два монастыря, мужской и женский. При мужском монастыре Трифилий создал кладбище, где его и похоронили.

Какой сегодня, 13 июня 2026 года, день в Украине

В Украине в этот день отмечается День работника мебельной промышленности. Этот профессиональный праздник посвящен специалистам, которые создают мебель для наших домов, офисов и общественных помещений. Его ежегодно отмечают во вторую субботу июня.

Мебельная отрасль играет заметную роль в украинской экономике. В этот день можно поздравить знакомых мастеров, инженеров, дизайнеров и всех, кто причастен к производству красивой мебели.

Ежегодно 13 июня Украина отмечает День освобождения Мариуполя от российских оккупантов в 2014 году. Именно в этот день украинские военные провели успешную операцию, в результате которой город был освобожден от пророссийских боевиков и возвращен под контроль Украины.

Весной 2022 года Мариуполь вновь оказался в центре ожесточенных боев. Защитники города — военнослужащие ВСУ, бойцы полка «Азов», морские пехотинцы, пограничники и полицейские — почти три месяца сдерживали наступление российских войск. Несмотря на временную оккупацию, Мариуполь остается украинским городом и символом мужества и несокрушимости.

Также 14 июня отмечается День города Севастополь. Этот исторический город на побережье Черного моря был основан в 1783 году на месте поселения Акьяр. В следующем году он получил название Севастополь, что с греческого переводится как “священный город”.

Сегодня Севастополь, как и весь Крым, находится под временной российской оккупацией, что осуждено международным сообществом. Мы знаем, что Крым — это Украина, и никакая преступная аннексия не изменит этого факта.

Кто празднует день ангела 13 июня 2026 года

В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Александр, Савва, Яков, Антонина, Анна, Александра и Пелагея.

Что нельзя делать 13 июня 2026 года

День святой Акилины наши предки считали неудачным для любых работ на огороде, также сегодня нельзя обрезать крону деревьев и ветки кустов. Запрещено ссориться, сквернословить, сплетничать. Не стоит жаловаться на свою жизнь, иначе все станет еще хуже.

Народные приметы говорят, что сегодня нельзя пить домашнее свежее молоко, потому что это якобы опасно для здоровья. 13 июня не стоит выпасать животных днем и вечером, иначе их замучают насекомые.

Что можно делать сегодня

В народе праздник 13 июня прозвали Акилина-гречишница. Святая считается покровительницей урожая гречки, поэтому ей молились о хорошем урожае. В этот день принято готовить гречневую кашу или гречаники, и угощать блюдами родных и соседей.

Народные приметы на 13 июня 2026 года

Собаки по траве катаются — скоро будет непогода.

Появилось слишком много мошкары — к хорошей погоде.

Целый день пасмурно — такая погода будет до конца июня.

Пчелы летают над цветами с самого утра — день будет погожим.

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