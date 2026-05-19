Праздники в июне 2026 года: когда День Конституции и День отца
Календарь праздников на июнь 2026 года объединяет международные, государственные и профессиональные даты. Это месяц, в котором отмечаются события, посвященные семье, экологии, культуре, правам человека и важным общественным темам.
Факты ICTV подготовили праздничный календарь на июнь 2026 года и собрали основные события месяца.
Календарь праздников на июнь 2026 год
- 1 июня — Всемирный день родителей, начало лета.
- 4 июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии.
- 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды.
- 6 июня — День журналиста Украины.
- 7 июня — День мелиоратора, День работников водного хозяйства Украины, Международный день работников местной промышленности Украины.
- 8 июня — Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина.
- 9 июня — Международный день друзей.
- 12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом, День работника фондового рынка Украины.
- 13 июня — Международный день распространения информации об альбинизме.
- 14 июня — Всемирный день донора крови, День работников текстильной и легкой промышленности.
- 15 июня — День защиты пожилых людей.
- 16 июня — Международный день семейных денежных переводов.
- 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
- 19 июня — День фермера, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.
- 20 июня — Всемирный день беженцев.
- 21 июня — День отца, Международный день йоги, Международный день скейтбординга, летнее солнцестояние.
- 22 июня — День скорби и памяти жертв войны в Украине.
- 23 июня — Международный олимпийский день, Международный день вдов, День государственной службы.
- 25 июня — Международный день моряка, День таможенника Украины, День таможенной службы.
- 26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, Международный день поддержки жертв пыток.
- 27 июня — День микро-, малых и средних предприятий, Международный день рыболовства.
- 28 июня — День Конституции Украины, День молодежных и детских общественных организаций Украины.
- 29 июня — День города Полтавы, Международный день тропиков.
- 30 июня — Международный день астероида.
Праздники в июне 2026 года: будут ли у украинцев дополнительные выходные
В июне 2026 года в Украине не предусмотрено дополнительных выходных дней. Несмотря на то, что День Конституции Украины приходится на 28 июня (воскресенье), следующий рабочий день не будет выходным.
В мирное время такой выходной перенесли бы на понедельник 29 июня, однако сейчас в Украине действует военное положение. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, в период военного положения нормы относительно праздничных и нерабочих дней не применяются, а перенос выходных не осуществляется.
Это означает, что дополнительных выходных или “длинных выходных” в июне 2026 года не будет.