Календарь праздников на июнь 2026 года объединяет международные, государственные и профессиональные даты. Это месяц, в котором отмечаются события, посвященные семье, экологии, культуре, правам человека и важным общественным темам.

1 июня — Всемирный день родителей, начало лета.

4 июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии.

5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды.

6 июня — День журналиста Украины.

7 июня — День мелиоратора, День работников водного хозяйства Украины, Международный день работников местной промышленности Украины.

8 июня — Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина.

9 июня — Международный день друзей.

12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом, День работника фондового рынка Украины.

13 июня — Международный день распространения информации об альбинизме.

14 июня — Всемирный день донора крови, День работников текстильной и легкой промышленности.

15 июня — День защиты пожилых людей.

16 июня — Международный день семейных денежных переводов.

17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

19 июня — День фермера, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.

20 июня — Всемирный день беженцев.

21 июня — День отца, Международный день йоги, Международный день скейтбординга, летнее солнцестояние.

22 июня — День скорби и памяти жертв войны в Украине.

23 июня — Международный олимпийский день, Международный день вдов, День государственной службы.

25 июня — Международный день моряка, День таможенника Украины, День таможенной службы.

26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, Международный день поддержки жертв пыток.

27 июня — День микро-, малых и средних предприятий, Международный день рыболовства.

28 июня — День Конституции Украины, День молодежных и детских общественных организаций Украины.

29 июня — День города Полтавы, Международный день тропиков.

30 июня — Международный день астероида.

Праздники в июне 2026 года: будут ли у украинцев дополнительные выходные

В июне 2026 года в Украине не предусмотрено дополнительных выходных дней. Несмотря на то, что День Конституции Украины приходится на 28 июня (воскресенье), следующий рабочий день не будет выходным.

В мирное время такой выходной перенесли бы на понедельник 29 июня, однако сейчас в Украине действует военное положение. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, в период военного положения нормы относительно праздничных и нерабочих дней не применяются, а перенос выходных не осуществляется.

Это означает, что дополнительных выходных или “длинных выходных” в июне 2026 года не будет.

