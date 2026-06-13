У суботу, 13 червня, професійне свято відзначають українські працівники меблевої промисловості, що своєю працею допомагають створювати комфорт і затишок у наших оселях.

На цей день також припадає День міста Севастополь, який неодмінно повернеться додому разом з усім Кримом, бо був і залишається українським, попри російську окупацію. Щороку цього дня ми згадуємо і про визволення Маріуполя від російських окупантів у 2014 році.

У світовому календарі свят і подій 13 червня позначене як Всесвітній день оздоровлення, Всесвітній день ляльок, Всесвітній день публічного в’язання, День швейної машинки, Міжнародний день метання сокири, Міжнародний день поширення інформації про альбінізм, Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій, Всесвітній день софтболу, Всесвітній день джину і День народження шпильки.

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Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих мучеників Акилини і Трифилія. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 13 червня 2026 року

Щороку 13 червня віряни згадують святу мученицю Акилину, яка жила в III столітті. Вона проповідувала християнство серед однолітків, за що її піддали тортурам. Попри усі випробування, Акилина не зреклася віри у Христа. У віці 12 років святу обезголовили.

Також сьогодні церква вшановує пам’ять святого Трифилія, першого єпископа Левкусії Кипрської. Він проповідував християнство, а також побудував на Кіпрі два монастирі, чоловічий і жіночий. При чоловічому монастирі Трифилій створив цвинтар, де його і поховали.

Який сьогодні, 13 червня 2026, день в Україні

В Україні на цю дату припадає День працівника меблевої промисловості. Це професійне свято вшановує фахівців, які створюють меблі для наших домівок, офісів і громадських просторів. Його щороку відзначають у другу суботу червня.

Меблева галузь відіграє помітну роль в українській економіці. Цього дня можете привітати знайомих майстрів, інженерів, дизайнерів та всіх, хто причетний до виробництва гарних меблів.

Щороку 13 червня Україна вшановує День визволення Маріуполя від російських окупантів у 2014 році. Саме цього дня українські військові провели успішну операцію, у результаті якої місто було звільнене від проросійських бойовиків та повернуте під контроль України.

Навесні 2022 року Маріуполь знову опинився в центрі запеклих боїв. Оборонці міста — військовослужбовці ЗСУ, бійці полку Азов, морські піхотинці, прикордонники та поліцейські — майже три місяці стримували наступ російських військ. Попри тимчасову окупацію, Маріуполь залишається українським містом і символом мужності та незламності.

Також 14 червня відзначається День міста Севастополь. Це історичне місто на узбережжі Чорного моря було засноване у 1783 році на місці поселення Ак’яр. Наступного року воно отримало назву Севастополь, що з грецької перекладається як “священне місто”.

Сьогодні Севастополь, як і весь Крим, перебуває під тимчасовою російською окупацією, що засуджено міжнародною спільнотою. Ми знаємо, що Крим – це Україна, і жодна злочинна анексія не змінить цього факту.

Хто святкує день ангела 13 червня 2026 року

Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Олександр, Сава, Яків, Антоніна, Ганна, Олександра і Пелагея.

Що не можна робити 13 червня 2026 року

День святої Акилини наші предки вважали невдалим для будь-яких робіт на городі, також сьогодні не можна обрізати крону дерев і гілки кущів. Заборонено сваритися, лихословити, пліткувати. Не варто скаржитися на своє життя, інакше все стане ще гірше.

Народні прикмети кажуть, що сьогодні не можна пити домашнє свіже молоко, бо це нібито небезпечно для здоров’я. 13 червня не варто випасати тварин вдень і ввечері, інакше їх замучать комахи.

Що можна робити сьогодні

У народі свято 13 червня прозвали Акилина-гречишниця. Свята вважається покровителькою врожаю гречки, тому їй молилися про гарний урожай. Цього дня заведено готувати гречану кашу або гречаники, та пригощати стравами рідних і сусідів.

Народні прикмети на 13 червня 2026 року

Собаки по траві катаються – скоро буде негода.

З’явилося надто багато мошкари – до гарної погоди.

Цілий день похмуро – така погода буде до кінця червня.

Бджоли літають над квітами з самого ранку – день буде погожим.

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