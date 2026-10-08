Листопад — останній місяць осені, який подарує українцям чимало професійних свят, пам’ятних та церковних дат. У цей період свої дні відзначатимуть представники різних професій, а віряни — важливі релігійні події. Також у листопаді деякі українці святкуватимуть іменини.

Які свята у листопаді 2026 року та чи будуть додаткові вихідні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Календар свят на листопад 2026 року

Перелік свят у листопаді:

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1 листопада — День працівника соціальної сфери.

3 листопада — День інженерних військ.

4 листопада — День залізничника.

8 листопада — День десантно-штурмових військ Збройних Сил України та День виноградаря і винороба.

9 листопада — Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

12 листопада — День Державного бюро розслідувань.

15 листопада — День працівників сільського господарства.

16 листопада — День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

17 листопада — День студента.

18 листопада — День сержанта Збройних Сил України.

19 листопада — День скловиробника та День працівників гідрометеорологічної служби.

20 листопада — День захисту дітей.

21 листопада — День Гідності та Свободи.

28 листопада — День працівника системи фінансового моніторингу та День пам’яті жертв голодоморів.

Святковий календар на листопад 2026: чи будуть додаткові вихідні

Державних свят в листопаді 2026 року немає, які за звичайних умов передбачають додатковий неробочий день відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України.

Проте на період дії воєнного стану норми статті 73 КЗпП не застосовуються. Це передбачено статтею 6 закону №2136-IX.

Тому в листопаді 2026 року додаткових вихідних через святкові та пам’ятні дати не передбачено. Професійні й міжнародні свята, які припадають на будні або вихідні, не змінюють встановлений графік роботи.

Церковні свята в листопаді 2026 року

Листопад має чимало важливих церковних дат, коли православні християни вшановують пам’ять святих, апостолів, мучеників та преподобних.

Перелік церковних свят у листопаді 2026 року:

1 листопада — день пам’яті безсрібників і чудотворців Косми й Даміана Асійських та їхньої матері, преподобної Феодотії. Також цього дня вшановують священномучеників Йоана та Якова.

2 листопада — мучеників Акиндина, Пигасія, Афонія, Єлпидифора, Анемподиста та інших, а також преподобного Маркіяна Киринейського.

3 листопада — мучеників Акепсима, єпископа, Йосифа, пресвітера, та Аїфала, диякона.

4 листопада — преподобного Йоаникія Великого, священномучеників Никандра та Єрмія. Також цього дня вшановують пам’ять освячення собору Святої Софії в Києві.

5 листопада — мучеників Галактiона та Єпістимії, апостолів від 70-ти Патрова, Єрма, Лина, Гаїя і Філолога, а також святителя Григорія, архієпископа Олександрійського.

6 листопада — святителя Павла, патріарха Константинопольського, та преподобного Луки, економа Києво-Печерського.

7 листопада — мучеників у Мелитині.

8 листопада — Собор Архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних. Цього дня також вшановують архангелів Гавриїла, Рафаїла, Уріїла, Селафиїла, Єгудиїла, Варахиїла та Єремиїла.

9 листопада — мучеників Онисифора і Порфирія, преподобних Матрони та Феоктисти.

10 листопада — апостолів від 70-ти Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Куарта і Тертiя, а також мученика Ореста, лікаря.

11 листопада — великомученика Мини Фригійського, мученика Віктора та мучениці Стефаниди, мученика Вікентія Сарагоського, преподобного Феодора Студита та інших святих.

12 листопада — святителя Йоана Милостивого, патріарха Олександрійського, преподобного Нила та пророка Ахії.

13 листопада — святителя Йоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського, а також мучеників Антоніна, Никифора і Германа та мучениці Манефи.

14 листопада — апостола Филипа, святого благовірного імператора Юстиніана та імператриці Феодори, святителя Григорія Палами.

15 листопада — мучеників і сповідників Гурія, Самона та священномученика Авіва, а також преподобного Паїсія Величковського.

16 листопада — апостола і євангеліста Матфея та праведного Фулвіана, князя Ефіопського.

17 листопада — святителя Григорія, чудотворця, єпископа Неокесарійського, преподобного Лазаря, іконописця, та інших святих.

18 листопада — мученика Платона, мучеників Романа, диякона, та отрока Варула, а також мучеників Закхея та Алфея.

19 листопада — пророка з 12-ти Авдія, мученика Варлаама, преподобного Варлаама та Йоасафа, царевича Індійського.

20 листопада — передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці, преподобного Григорія Декаполіта, святителя Прокла та мученика Дасія.

21 листопада — Введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.

22 листопада — післясвято Введення в храм Пресвятої Богородиці, апостолів від 70-ти Филимона й Архипа, мучениці рівноапостольної Апфії та благовірного Ярополка, у хрещенні Петра, князя Володимир-Волинського.

23 листопада — святителя Амфілохія, єпископа Іконійського, святителя Григорія, єпископа Акрагантійського, та інших святих.

24 листопада — великомученика Меркурія, великомучениці Катерини та преподобного Меркурія, посника Києво-Печерського.

25 листопада — віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці, священномучеників Климента, папи Римського, і Петра, архієпископа Олександрійського.

26 листопада — преподобного Аліпія, стовпника, преподобного Стиліана Пафлагонського, святителя Інокентія Кульчицького та преподобного Якова, пустельника.

27 листопада — великомученика Якова Персянина, преподобного Паладія, преподобномучеників монахів 17-ти в Індії та преподобного Романа.

28 листопада — поминальна субота всіх, в Україні голодом заморених, а також преподобномученика і сповідника Стефана Нового та мученика Іринарха.

29 листопада — мученика Парамона і з ним 370 мучеників, мученика Філумена, преподобного Акакія Синайського та преподобного Нектарія Києво-Печерського.

30 листопада — апостола Андрія Першозваного та святителя Фрументія, архієпископа Індійського (Ефіопського).

Дні ангела у листопаді 2026 року

1 листопада — Адріан, Давид, Дем’ян, Денис, Дмитро, Іван, Олександр, Петро, Федір, Яків, Єлизавета, Уляна.

2 листопада — Костянтин.

3 листопада — Богдан, Василь, Володимир, Георгій, Іван, Ілля, Йосип, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Федір, Ганна, Євдокія, Світлана.

4 листопада — Григорій, Іван, Ілля, Микола, Олександр, Симон, Степан.

5 листопада — Гаврило, Григорій, Тимофій, Тихон.

6 листопада — Анатолій, Арсен, Василь, Віктор, Гаврило, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Єфросинія, Клавдія, Ніна, Олександра.

7 листопада — Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Євген, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Сергій, Федір, Єлизавета.

8 листопада — Гаврило, Михайло, Павло, Марта.

9 листопада — Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Олексій, Семен, Тимофій, Федір.

10 листопада — Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Микола, Михайло, Нестор, Олександр, Олексій, Петро, Ганна, Ольга.

11 листопада — Антон, Віктор, Євген, Максим, Опанас, Степан, Тимофій, Федір, Яків, Стефанія.

12 листопада — Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Олександр, Опанас, Степан, Федір.

13 листопада — Герман, Іван.

14 листопада — Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Пилип, Сергій, Федір, Ганна.

15 листопада — Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип.

16 листопада — Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Микола, Михайло, Сергій, Федір.

17 листопада — Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Вікторія.

18 листопада — Микола, Платон, Роман.

19 листопада — Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків.

20 листопада — Анатолій, Арсен, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Ганна, Тетяна.

21 листопада — Олександр.

22 листопада — Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Опанас, Павло, Петро, Федір.

23 листопада — Борис, Григорій, Іван, Макар, Олександр, Олексій.

24 листопада — Григорій, Євген, Іван, Марк, Михайло, Олександр, Олексій, Катерина.

25 листопада — Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Ярослав.

26 листопада — Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Микола, Михайло, Назар, Петро, Яків.

27 листопада — Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Олексій, Роман, Сергій.

28 листопада — Андрій, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Ганна.

29 листопада — Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій.

30 листопада — Андрій, Іван.

Джерело: Календар Церковних свят ПЦУ; Календар офіційних свят в Україні

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