Анатолий Чепига – настоящее имя подозреваемого в отравлении семьи Скрипалей, который позиционировал себя как Руслан Боширов. Факты ICTV собрали всю известную информацию об Анатолии Чепиге.

Анатолий Чепига родился 5 апреля 1979 года и был обладателем звания Герой России, сообщается в расследовании изданий The Insider и Bellingcat.

Эту информацию подтвердила также русская служба BBC.

Факты ICTV собрали всю информацию о возможном отравителе Скрипалей, которую раздобыли СМИ.

Что известно о Чепиге

Анатолий Чепига – полковник ГРУ, родом из Амурской области.

Кстати, издания Амурская правда и Амур.инфо удалили новости о настоящем имени обвиняемого в отравлении Скрипалей “Руслана Боширова”. Однако оба текста все еще можно найти через кэш Google.

Согласно с расследованием, он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ, трижды был в командировке в Чечне.

В 2014 году Владимир Путин присвоил Чепиге звание Героя России за участие в миротворческой миссии — по мнению The Insider и Bellingcat, речь может идти о военных действиях в Украине.

Имя “Руслан Боширов” Чепига получил после переезда в Москву, где также окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России.

Как нашли

Началось все с одной фотографии из Чечни, которую журналисты отыскали на сайте ДВОКУ – это одно из училищ, где готовят сотрудников ГРУ для зарубежных операций.

Зная примерный возраст “Боширова”, просматривали снимки выпускников за 2001-2003 годы. На одном из фото, сделанном в Чечне, они нашли человека, похожего на “Боширова”.

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Предположить его реальное имя помог список выпускников ДВОКУ, ставших Героями России: его фигурант Анатолий Чепига служил в Чечне и по возрасту мог быть “Бошировым”.

Согласно неназванной базе данных, адрес Чепиги в 2003–2005 годах совпал с адресом войсковой части в Хабаровске, соответствующей 14-й бригаде спецназа ГРУ.

Гипотезу подтвердила выписка из системы Российский паспорт 2014 года с фотографией Чепиги.

Издание Проект 15 сентября сообщило о получении файла с его фотографией из системы Российский паспорт, где было указано, что “Боширов” получил документ по причине “непригодности” старого в октябре 2010 года.

The Insider писал, что “Боширов”, как и второй обвиняемый в отравлении Скрипалей “Петров”, получил паспорт в УФМС 770001 по Москве, где документы выдают либо силовикам, либо “привилегированным лицам за взятку”.

В их копиях анкеты страница была пуста и на ней стоял штамп “Сведений не давать” с номером телефона, а номер относится к комплексу зданий в Москве, где находится ГРУ.

Кроме того, издание Фонтанка писало, что номера заграничных паспортов обвиняемых в отравлении Скрипалей отличаются только последней цифрой: один заканчивается на 297, другой — на 294.

Что говорит Россия

МИД РФ назвал информацию о настоящем имени Руслана Боширова фейком.

– Доказательств нет — соответственно, продолжают информационную кампанию, основная задача которой отвлечь внимание от главного вопроса: что произошло в Солсбери?, — написала Мария Захарова в Facebook.

А ФСБ начала проверку из-за утечки личных данных “Боширова” и “Петрова”, сообщил Росбалт.

Британские СМИ сегодня



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"Отравитель "новичком" - это российский полковник, награжденный Путиным медалью."

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"Срыв маски: отравитель от Путина" "Подозреваемый из Солсбери - "награжденный медалью российский шпион." Кто такой Анатолий Чепига. Что известно о возможном отравителе Скрипалей / 7 фотографий

Напомним, на чем прокололись российские шпионы.