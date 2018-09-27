Анатолій Чепіга – справжнє ім’я підозрюваного в отруєнні сім’ї Скрипалів, який позиціонував себе як Руслан Боширов. Факти ICTV зібрали всю відому інформацію про Анатолія Чепігу.

Анатолій Чепіга народився 5 квітня 1979 року і отримав звання Герой Росії, повідомляється в розслідуванні видань The Insider і Bellingcat.

Цю інформацію підтвердила також російська служба BBC.

Факти ICTV зібрали всю інформацію про можливого отруйника Скрипалів, яку роздобули ЗМІ.

Що відомо про Чепігу

Анатолій Чепіга – полковник ГРУ, родом з Амурської області.

До речі, видання Амурська правда і Амур.інфо видалили новини про справжнє ім’я обвинуваченого в отруєнні Скрипалів “Руслана Боширова”. Однак обидва тексти все ще можна знайти через кеш Google.

Згідно з розслідуванням, він закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище, служив у 14-й бригаді спецназу ГРУ, тричі був у відрядженні у Чечні.

У 2014 році Володимир Путін присвоїв Анатолію звання Героя Росії за участь у миротворчій місії – на думку The Insider і Bellingcat, мова може йти про військові дії в Україні.

Ім’я “Руслан Боширов” Чепіга отримав після переїзду в Москву, де також закінчив Військову академію Генерального штабу Збройних сил Росії.

Як знайшли

Почалося все з однієї фотографії з Чечні, яку журналісти відшукали на сайті ДВОКУ – це одне з училищ, де готують співробітників ГРУ для зарубіжних операцій.

Знаючи приблизний вік “Боширова”, переглядали знімки випускників за 2001-2003 роки. На одному з фото, зробленому в Чечні, вони знайшли людину, схожу на “Боширова”.

Читайте: Теракти і акції протесту. У “турпоїздках” Петрова і Боширова знайшли дивні “збіги”

Припустити його реальне ім’я допоміг список випускників ДВОКУ, що стали Героями Росії: його фігурант Анатолій Чепіга служив у Чечні і за віком міг бути “Бошировим”.

Згідно з неназваною базою даних, адреса Чепіги у 2003-2005 роках збіглася з адресою військової частини в Хабаровську, що відповідала 14-й бригаді спецназу ГРУ.

Гіпотезу підтвердила виписка з системи Російський паспорт 2014 року з фотографією Чепіги.

Видання Проект 15 вересня повідомило про отримання файлу з його фотографією з системи Російський паспорт, де було зазначено, що “Боширов” отримав документ через “непридатність” старого у жовтні 2010 року.

The Insider писав, що “Бошіров”, як і другий обвинувачений в отруєнні Скрипалів “Петров”, отримав паспорт в УФМС 770001 по Москві, де документи видають або силовикам, або “привілейованим особам за хабар”.

В їх копіях анкети сторінка була порожня і на ній стояв штамп “Відомостей не давати” з номером телефону, а номер належить комплексу будівель в Москві, де знаходиться ГРУ.

Крім того, видання Фонтанка писало, що номери закордонних паспортів обвинувачених в отруєнні Скрипаль відрізняються тільки останньою цифрою: один закінчується на 297, інший – на 294.

Що каже Росія

МЗС РФ назвало інформацію про справжнє ім’я Руслана Боширова фейком.

– Доказів немає – відповідно, продовжують інформаційну кампанію, основне завдання якої відвернути увагу від головного питання: що сталося в Солсбері?, – написала Марія Захарова у Facebook.

А ФСБ почала перевірку через витік особистих даних “Боширова” і “Петрова”, повідомив Росбалт.

Британські ЗМІ сьогодні



"Зрив маски: брехня Путіна розкрита після того, як отруйник "Новачком "пізнаний як полковник російської спецслужби, яка вселяє страх."

"Путін вручав отруйнику "Новачком "медаль."

"Отруйник "Новачком" - герой війни Путіна"

"Отруйник "Новачком" - це російський полковник, нагороджений Путіним медаллю."

"Шпигун-травитель з Солсбері - полковник під прикриттям."

"Зрив маски: отруйник від Путіна" "Підозрюваний з Солсбері -" нагороджений медаллю російський шпигун. " Хто такий Анатолій Чепіга. Що відомо про можливого отруйника Скрипалів / 7 фотографий

Нагадаємо, на чому прокололися російські шпигуни.