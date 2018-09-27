Анатолій Чепіга – справжнє ім’я підозрюваного в отруєнні сім’ї Скрипалів, який позиціонував себе як Руслан Боширов. Факти ICTV зібрали всю відому інформацію про Анатолія Чепігу.
Анатолій Чепіга народився 5 квітня 1979 року і отримав звання Герой Росії, повідомляється в розслідуванні видань The Insider і Bellingcat.
Цю інформацію підтвердила також російська служба BBC.
Факти ICTV зібрали всю інформацію про можливого отруйника Скрипалів, яку роздобули ЗМІ.
Що відомо про Чепігу
Анатолій Чепіга – полковник ГРУ, родом з Амурської області.
До речі, видання Амурська правда і Амур.інфо видалили новини про справжнє ім’я обвинуваченого в отруєнні Скрипалів “Руслана Боширова”. Однак обидва тексти все ще можна знайти через кеш Google.
Згідно з розслідуванням, він закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище, служив у 14-й бригаді спецназу ГРУ, тричі був у відрядженні у Чечні.
У 2014 році Володимир Путін присвоїв Анатолію звання Героя Росії за участь у миротворчій місії – на думку The Insider і Bellingcat, мова може йти про військові дії в Україні.
Ім’я “Руслан Боширов” Чепіга отримав після переїзду в Москву, де також закінчив Військову академію Генерального штабу Збройних сил Росії.
Як знайшли
Почалося все з однієї фотографії з Чечні, яку журналісти відшукали на сайті ДВОКУ – це одне з училищ, де готують співробітників ГРУ для зарубіжних операцій.
Знаючи приблизний вік “Боширова”, переглядали знімки випускників за 2001-2003 роки. На одному з фото, зробленому в Чечні, вони знайшли людину, схожу на “Боширова”.
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Припустити його реальне ім’я допоміг список випускників ДВОКУ, що стали Героями Росії: його фігурант Анатолій Чепіга служив у Чечні і за віком міг бути “Бошировим”.
Згідно з неназваною базою даних, адреса Чепіги у 2003-2005 роках збіглася з адресою військової частини в Хабаровську, що відповідала 14-й бригаді спецназу ГРУ.
Гіпотезу підтвердила виписка з системи Російський паспорт 2014 року з фотографією Чепіги.
Видання Проект 15 вересня повідомило про отримання файлу з його фотографією з системи Російський паспорт, де було зазначено, що “Боширов” отримав документ через “непридатність” старого у жовтні 2010 року.
The Insider писав, що “Бошіров”, як і другий обвинувачений в отруєнні Скрипалів “Петров”, отримав паспорт в УФМС 770001 по Москві, де документи видають або силовикам, або “привілейованим особам за хабар”.
В їх копіях анкети сторінка була порожня і на ній стояв штамп “Відомостей не давати” з номером телефону, а номер належить комплексу будівель в Москві, де знаходиться ГРУ.
Крім того, видання Фонтанка писало, що номери закордонних паспортів обвинувачених в отруєнні Скрипаль відрізняються тільки останньою цифрою: один закінчується на 297, інший – на 294.
Що каже Росія
МЗС РФ назвало інформацію про справжнє ім’я Руслана Боширова фейком.
– Доказів немає – відповідно, продовжують інформаційну кампанію, основне завдання якої відвернути увагу від головного питання: що сталося в Солсбері?, – написала Марія Захарова у Facebook.
А ФСБ почала перевірку через витік особистих даних “Боширова” і “Петрова”, повідомив Росбалт.
Британські ЗМІ сьогодні
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"Зрив маски: брехня Путіна розкрита після того, як отруйник "Новачком "пізнаний як полковник російської спецслужби, яка вселяє страх."
"Путін вручав отруйнику "Новачком "медаль."
"Отруйник "Новачком" - герой війни Путіна"
"Отруйник "Новачком" - це російський полковник, нагороджений Путіним медаллю."
"Шпигун-травитель з Солсбері - полковник під прикриттям."
"Зрив маски: отруйник від Путіна"
"Підозрюваний з Солсбері -" нагороджений медаллю російський шпигун. "
Нагадаємо, на чому прокололися російські шпигуни.