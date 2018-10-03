The New York Times обнародовала данные расследования, основанного на копиях налоговых отчетов, что показало причастность семьи Трампов к масштабным махинациям с выплатой налогов.

Дональд Трамп все время твердил, что он миллиардер, который сделал себя сам.

Однако расследование New York Times показало, что он получил по крайней мере $413 миллионов от империи недвижимости своего отца, в основном из-за уклонения от уплаты налогов в 1990-х годах.

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Так, Дональд Трамп принимал участие в сомнительных схемах налогообложения в течение 1990-х годов, что включало также нескрываемое мошенничество, которое позволило существенно увеличить долю наследства от его родителей.

Расследовании NYT базируется на большом количестве конфиденциальных налоговых деклараций и финансовых отчетов.

Как установили авторы расследования, отец нынешнего президента, Фред Трамп начал тайно передавать деньги сыну и другим своим детям много лет назад.

По некоторым материалам, семья до сих пор получает дивиденды от деятельности компании Трампа-старшего, который скончался в 1999 году.

Кроме того, в публикации говорится, что Дональд Трамп сознательно занижал оценку холдинга, чтобы существенно уменьшить суммы налогов.

Как утверждаются журналисты NYT, Дональд Трамп и его братья основали подставную корпорацию, которая использовалась для сокрытия поступлений от компании отца.

В целом же Фред и Мэри Трампы передали своим детям, в том числе, Дональду, активы на общую сумму около $1 млрд.

Это предполагало выплату налогов примерно $550 млн, поскольку подарки и наследство в таких случаях облагаются налогами в размере 55%.

Зато, копии налоговых деклараций, которое изучило издание, свидетельствуют, что всего было выплачено $52,2 млн.

Напомним, спецслужбы США получили подозрительный конверт для Трампа.

Фото: Mark Wilson/Getty Image