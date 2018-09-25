Генассамблея ООН подняла на смех речь Трампа

Зал встретил смехом начало выступления президента США Дональда Трампа на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В начале своего спича Дональд Трамп заявил, что достиг большего, чем его предшественники.

– Менее чем за два года моя администрация достигла большего, нежели почти что все другие администрации в истории нашей страны, – сказал Трамп. – Америка…, – продолжил президент США, однако в зале раздался смех многих людей и гул.

– Не ожидал такой реакции, но ничего, – сказал Трамп с улыбкой, после чего смех стал гораздо громче, были слышны также и аплодисменты.

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The moment the UN General Assembly LOL’d at Trump’s boast pic.twitter.com/3ZWnbdiFve — Marcus Gilmer (@marcusgilmer) 25 сентября 2018 г.

Лидер США продолжил выступление, заострив внимание на благоприятной экономической ситуации в его стране.

Кстати, Трамп опоздал на собственное выступление — он должен был выступать вторым после президента Бразилии, но в результате на трибуну пригласили главу Эквадора Ленина Морено.

Напомним, президент Петр Порошенко на сессии Генассамблеи ООН будет поднимать вопрос безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе и в Крыму.