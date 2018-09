Генассамблея ООН подняла на смех речь Трампа

В начале своего спича Дональд Трамп заявил, что достиг большего, чем его предшественники.

– Не ожидал такой реакции, но ничего, – сказал Трамп с улыбкой, после чего смех стал гораздо громче, были слышны также и аплодисменты.

The moment the UN General Assembly LOL’d at Trump’s boast pic.twitter.com/3ZWnbdiFve

— Marcus Gilmer (@marcusgilmer) 25 сентября 2018 г.