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Ответственно ГРУ: Канада обвинила Россию в кибератаках

Министерство иностранных дел Канады обвинило Россию в кибератаках и попытках “подорвать международный порядок, основанный на правилах”.

В министерстве иностранных дел Канады рассказали, что присоединились к своим союзникам в выявлении и раскрытии серии преступных киберопераций российскими военными.

Об этом говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что вредные кибероперации РФ является “частью более широкой деятельности российского правительства, которая лежит за пределами соответствующего поведения, демонстрирует пренебрежение международным правом и подрывает международный порядок, основанный на правилах”.

– Некоторые из этих актов имеют связь с Канадой. В 2016 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA), независимое международное агентство со штаб-квартирой в Канаде, публично сообщило, что хакерская группа Fancy Bear / APT28 опубликовала конфиденциальные данные спортсмена на своем сайте, которые она получила незаконно из системы администрирования и менеджмента WADA. Правительство Канады с высокой степенью уверенности заявляет, что ответственным за этот инцидент было ГРУ, – отмечают в МИД Канады.

Кроме того, правительство Канады обвиняет ГРУ в несанкционированном доступе в 2016 году к сети канадского центра этики в спорте с помощью вредоносного программного обеспечения.

Также в Канаде уверены, что именно ГРУ несет ответственность за попытку кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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– Инциденты, обнаруженные Канадой и нашими союзниками, включая попытку ГРУ подорвать работу ОЗХО, подчеркивают, что российское правительство пренебрегает международным порядком, международным правом и установленным нормам. Попытка скомпрометировать сети ОЗХО согласуется с более широкими атаками России на независимость и профессионализм персонала ОЗХО, – отмечают в МИД Канады.

Как сообщалось, правительство Нидерландов сообщило о высылке четырех ГРУшников, причастных к подготовке кибератак.

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