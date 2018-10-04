Міністерство закордонних справ Канади звинуватило Росію в кібератаках та спробах “підірвати міжнародний порядок, заснований на правилах”.

У міністерстві закордонних справ Канади розповіли, що приєдналися до своїх союзників у виявленні та викритті серії злочинних кібероперацій російськими військовими.

Про це йдеться у заяві міністерства.

Зазначається, що шкідливі кібероперації РФ є “частиною ширшої діяльності російського уряду, яка лежить поза межами відповідної поведінки, демонструє нехтування міжнародним правом та підриває міжнародний порядок, заснований на правилах”.

– Деякі з цих актів мають зв’язок з Канадою. У 2016 році Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA), незалежне міжнародне агентство зі штаб-квартирою в Канаді, публічно повідомило, що хакерська група Fancy Bear / APT28 опублікувала конфіденційні дані спортсмена на своєму сайті, які вона отримала незаконно із системи адміністрування та менеджменту WADA. Уряд Канади із високим ступенем впевненості заявляє, що відповідальним за цей інцидент було ГРУ, – зазначають у МЗС Канади.

Крім того, уряд Канади звинувачує ГРУ у несанкціонованому доступі у 2016 році до мережі канадського центру етики у спорті за допомогою шкідливого програмного забезпечення.

Також у Канаді впевнені, що саме ГРУ несе відповідальність за спробу кібератаки на Організацію з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

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– Інциденти, виявлені Канадою та нашими союзниками, включно із спробою ГРУ підірвати роботу ОЗХЗ, підкреслюють, що російський уряд нехтує міжнародним порядком, міжнародним правом та встановленими нормами. Спроба скомпрометувати мережі ОЗХЗ узгоджується із більш широкими нападами Росії на незалежність та професіоналізм персоналу ОЗХЗ, – наголошують у МЗС Канади.

Як повідомлялося, уряд Нідерландів повідомив про висилку чотирьох ГРУшників, які причетні до підготовки кібератак.