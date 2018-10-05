Рубль, акції російських компаній та державні облігації Росії різко здешевшали через черговий хакерський скандал.
Вчора долар на Московській біржі здорожчав на 1 рубль 19 копійок, вперше за два тижні переваливши за позначку 67 рублів. За євро платять більш як 77 рублів.
Акції Сбербанку впали на 4,5%, а біржовий індекс РТС втратив майже 3%.
Облігації російського уряду встановили місячний рекорд дешевизни.
А причиною обвалу стало масове викриття керованих Кремлем російських хакерів та їхньої підготовки нових масових кібератак по світу.
З такими повідомленнями напередодні виступили одразу три країни – Нідерланди, Велика Британія та Сполучені Штати – і пригрозили Москві новими санкціями.
Читайте: Відповідальне ГРУ: Канада звинуватила Росію в кібератаках
Нагадаємо, раніше курс доллара відносно рубля досяг пікового значення.
Фото: Vitaly Iskakov/Dreamstime.com