Рубль, акції російських компаній та державні облігації Росії різко здешевшали через черговий хакерський скандал.

Вчора долар на Московській біржі здорожчав на 1 рубль 19 копійок, вперше за два тижні переваливши за позначку 67 рублів. За євро платять більш як 77 рублів.

Акції Сбербанку впали на 4,5%, а біржовий індекс РТС втратив майже 3%.

Облігації російського уряду встановили місячний рекорд дешевизни.

А причиною обвалу стало масове викриття керованих Кремлем російських хакерів та їхньої підготовки нових масових кібератак по світу.

З такими повідомленнями напередодні виступили одразу три країни – Нідерланди, Велика Британія та Сполучені Штати – і пригрозили Москві новими санкціями.

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Нагадаємо, раніше курс доллара відносно рубля досяг пікового значення.

Фото: Vitaly Iskakov/Dreamstime.com