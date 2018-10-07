На парламентских выборах в Латвии победу одержала пророссийская социал-демократическая партия Согласие. За нее латвийцы отдали почти 20% голосов.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на латвийское общественное телевидение LSM.lv.

Так, голоса подсчитали на 1057 из 1078 избирательных участков. В общем в 13-й Сейм Латвии прошли 7 политических сил.

Пророссийская Согласие, которую возглавляет мэр Риги Нил Ушаков, получает 19,9%. В Риге партия получила поддержку 30,6% избирателей.

По информации Delfi, несмотря на победу, Согласие останется в оппозиции.

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Остальные партии, которые преодолели пятипроцентный барьер и прошли в Сейм, уже отказались от сотрудничества с Согласием.

Напомним, возле границ Латвии замечены российские самолеты.

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