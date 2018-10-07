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На виборах у Латвії перемогла проросійська партія – ЗМІ

На парламентських виборах у Латвії перемогу здобула проросійська соціал-демократична партія Согласие. За неї латвійці віддали майже 20% голосів.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на латвійське суспільне телебачення LSM.lv.

Так, голоси підрахували на +1057 з 1078 виборчих дільниць. Загалом в 13-й Сейм Латвії пройшли 7 політичних сил.

Проросійська Согласие, яку очолює мер Риги Ніл Ушаков, отримує 19,9%. У Ризі партія отримала підтримку 30,6% виборців.

За інформацією Delfi, незважаючи на перемогу, Согласие залишиться в опозиції.

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Решта партій, які подолали п’ятивідсотковий бар’єр і пройшли в Сейм, вже відмовилися від співпраці з Согласием.

Нагадаємо, біля кордонів Латвії помічені російські літаки.

Фото: Jdanne/Dreamstime.com

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