На парламентських виборах у Латвії перемогу здобула проросійська соціал-демократична партія Согласие. За неї латвійці віддали майже 20% голосів.
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на латвійське суспільне телебачення LSM.lv.
Так, голоси підрахували на +1057 з 1078 виборчих дільниць. Загалом в 13-й Сейм Латвії пройшли 7 політичних сил.
Проросійська Согласие, яку очолює мер Риги Ніл Ушаков, отримує 19,9%. У Ризі партія отримала підтримку 30,6% виборців.
За інформацією Delfi, незважаючи на перемогу, Согласие залишиться в опозиції.
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Решта партій, які подолали п’ятивідсотковий бар’єр і пройшли в Сейм, вже відмовилися від співпраці з Согласием.
Нагадаємо, біля кордонів Латвії помічені російські літаки.
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