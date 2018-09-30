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Украина точно вернет Крым – глава МИД Латвии

В Латвии убеждены, что Украина вернет контроль над незаконно аннексированным Крымом.

Крим

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что незаконно аннексированный Россией Крым обязательно вернется под контроль Украины, передает Укринформ.

– Я уверен, что однажды международное право и справедливость возьмут верх и территориальная целостность Украины и других партнеров ЕС по программе Восточное партнерство будут восстановлены, – сказал Ринкевичсом.

По его словам, Латвия будет поддерживать политику непризнания незаконной аннексии Крыма.

– Территориальная целостность и суверенитет, как указано в задачах и принципах Устава ООН, должны соблюдаться всеми. Российская Федерация должна прекратить свою агрессию против Украины, – подытожил министр иностранных дел Латвии.

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К слову, в Варшаве на ежегодном совещании по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения страны-члены ОБСЕ засудили Россию за оккупацию Крыма и поддержали Украину в борьбе за восстановление территориальной целостности.

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