У СБУ есть доказательства причастности наемников Вагнера к убийству российских журналистов в Африке.

Служба безопасности Украины заявляет о наличии доказательств причастности российских наемников частной военной компании Вагнера к убийству 3 российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центрально-Африканской республике (ЦАР).

Об этом в интервью Українським Новинам сказал руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

– Та информация, которая у нас есть и которой с нами делятся наши коллеги, говорит о том, что к этому убийству с большой долей вероятности причастны российские наемники, которые находятся в ЦАР, – заявил он.

Гуськов отметил, что в ЦАР находится именно ЧВК Вагнера, а не какое-то другое подразделение.

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По его словам, российские власти и руководство частной военной компании пытаются скрыть причастность Вагнера к этому преступлению и распространяют ложную информацию о расформировании ЧВК.

Напомним, 30-31 июля стало известно об убийстве в ЦАР 3 российских журналистов Джемаля, Радченко и Расторгуева, которые приехали в Африку снимать сюжет о деятельности боевиков Вагнера.

Россия отрицает причастность к этому убийству и заявляет, что журналисты были убиты и ограблены местными бандитами.