У СБУ є докази причетності найманців Вагнера до вбивства російських журналістів в Африці.

Служба безпеки України заявляє про наявність доказів причетності російських найманців приватної військової компанії Вагнера до вбивства 3 російських журналістів Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка в Центрально-Африканській республіці (ЦАР).

Про це в інтерв’ю Українським Новинам сказав керівник апарату СБУ Ігор Гуськов.

– Та інформація, яка у нас є і якою з нами діляться наші колеги, говорить про те, що до цього вбивства з великою часткою ймовірності причетні російські найманці, які перебувають в ЦАР, – заявив він.

Гуськов зазначив, що в ЦАР перебуває саме ПВК Вагнера, а не якийсь інший підрозділ.

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З його слів, російська влада і керівництво приватної військової компанії намагаються приховати причетність Вагнера до цього злочину і поширюють неправдиву інформацію про розформування ПВК.

Нагадаємо, 30-31 липня стало відомо про вбивство в ЦАР 3 російських журналістів Джемаля, Радченка і Расторгуєва, які приїхали в Африку знімати сюжет про діяльність бойовиків Вагнера.

Росія заперечує причетність до цього вбивства і заявляє, що журналісти були вбиті і пограбовані місцевими бандитами.