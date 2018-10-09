Синод Вселенского патриархата начал свою работу в Стамбуле. Как обычно, повестку дня не сообщают.

В Стамбуле началась работа Синода Вселенского патриархата, на котором могут рассмотреть предоставление Томоса Украине, сообщает Укринформ.

– Мы не нарушаем устоявшиеся традиции, поэтому официально не сообщаем повестку дня Синода. Главные решения будут обнародованы письменно. У нас нет традиции проведения пресс-конференций после принятия решений, – сообщили в пресс-службе Вселенского патриархата.

Заседание Синода будет проходить 3 дня с 9-10 часов до 19-20 часов с перерывом на 1,5 часа. Следующий Синод пройдет 9-11 ноября.

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К слову, президент Украины Петр Порошенко убежден, что процесс принятия решения о предоставлении Украине Томоса о создании поместной Украинской Православной церкви, уже вышел на финишную прямую.