Синод Вселенського патріархату почав свою роботу у Стамбулі. Як завжди, порядку денного не повідомляють.

У Стамбулі почалася робота Синоду Вселенського патріархату, на якому можуть розглянути надання Томосу Україні, повідомляє Укрінформ.

– Ми не порушуємо усталені традиції, тому офіційно не повідомляємо порядок денний Синоду. Головні рішення будуть оприлюднені письмово. У нас немає традиції проведення прес-конференцій після прийняття рішень, – повідомили у прес-службі Вселенського патріархату.

Засідання Синоду проходитиме 3 дні з 9-10 годин до 19-20 годин з перервою на 1,5 години. Наступний Синод пройде 9-11 листопада.

Читайте: Томос про автокефалію УПЦ: подробиці рішення та підводні камені



До слова, президент України Петро Порошенко переконаний, що процес прийняття рішення про надання Україні Томосу щодо створення помісної Української Православної церкви, вже вийшов на фінішну пряму.