Порошенко о получении Томоса: Мы на финишной прямой

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что процесс принятия решения о предоставлении Украине Томоса о создании поместной Украинской Православной церкви, уже вышел на финишную прямую.
Об этом он заявил в Нью-Йорке во время встречи с украинской общиной, передает Укринформ.
– Я никогда не называл даты Томоса, и не буду ее называть. Я сказал, что нам, украинцам, нужно молиться и бороться за то, чтобы Господь нам послал. Но я твердо убежден, что мы уже на финишной прямой, – подчеркнул Порошенко.
– Учитывая многострадальный путь, который прошли украинцы, это точно свидетельствует о том, что и наша победа приближается, и землю мы украинскую освободим, – подчеркнул он.
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Порошенко добавил, что “церковь должна быть одна – украинская”.
– Украинцы ждали этого решения не четыре, и не сто, а триста лет. Украина завоевала эту помощь. И камнем у Путина в горле станет тот Крым, как они потеряли Украину для церкви Московского патриархата, – подчеркнул президент Украины.
К слову, ранее патриарх Филарет назвал сроки создания единой церкви в Украине.