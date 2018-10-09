Александр Мишкин – настоящее имя подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля, который позиционировал себя как Александр Петров. Журналисты собрали все, что известно о россиянине.

Россиянин “Александр Петров“, которого подозревают в отравлении Скрипалей, оказался уроженцем Архангельской области и военным врачом ГРУ Александром Мишкиным.

По информации журналистов The Insider и Bellingcat, мужчина родился 13 июля 1979 в селе Лойга Архангельской области.

Он закончил одну из российских элитных военно-медицинских академий и прошел подготовку в качестве военного врача для ВМС РФ.

Журналисты русской службы BBC связались с местными жителями Лойга, чтобы узнать о ГРУшнике больше.

Односельчанин Денис Краснов узнал Мишкина как на фото с паспорта, которое показали журналисты, так и на фото с визы, опубликованной правоохранителями Великобритании.

Школьные годы Мишкина

По словам мужчины, Мишкин в школе учился на одни “четверки и пятерки”, однако медали не получил.

В школе он увлекался музыкой и игровыми приставками, а также играл на гитаре.

– В то время приставки игровые были, Sega и тому подобные. Дискотеки вел в поселке. Больше на западную уклон был у него. Mo-Do, E-Type, короче, техно, – вспоминает мужчина.

В поселке Мишкин проживал вместе с родителями и младшей сестрой Марией.

В конце 90-х родители уехали из села, а Александр остался с бабушкой, чтобы закончить школу.

– Он после 11 класса в военный (Институт. – Ред.) поступил, только не знаю где, ну а потом пошел по специальности.

Лет как 15 я его не видел, он вроде в Москве живет, – добавил Краснов.

Семья Мишкина

По данным журналистов, отец Мишкина Евгений работал на местных лесозаготовительных предприятиях, в частности был директором Ломовацкого леспромхоза.

На местном предприятии Ломоватка-лес работала также его мать. Судя по странице женщины в соцсетях, у Мишкина может быть дочь.

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Где Мишкин сейчас

По состоянию на 2007 год, Мишкин был зарегистрирован в Петербурге на улице Академика Лебедева, 12. Дом расположен возле Военно-медицинской академии, которую, скорее всего, он заканчивал.

По данным Минобороны РФ, студентов факультета подготовки врачей для ВМС обучают, в частности, радиационной безопасности, работе с атомными энергетическими установками и ликвидации последствий радиационных аварий.

В первой половине 2010-х гг. Мишкин сменил адрес регистрации на здание на Хорошковском шоссе в Москве, где расположена штаб-квартира ГРУ.

Односельчанин Мишкина утверждает, что около 10 лет назад ГРУшник получил звание героя России. Однако документов, подтверждающих это, журналисты найти не смогли.

Получая паспорт на имя Петрова, Мишкин указал адрес в московском районе Чертаново. Однако, по данным российских реестров, там проживал другой Петров.

Вместе с тем, нынешняя владелица квартиры несколько лет получала штрафы за нарушение ПДД именно на имя Александра Петрова.

Напомним, другим подозреваемым в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей является россиянин Анатолий Чепига, который представлялся СМИ “Русланом Бошировим”.

Фото: Bellingcat