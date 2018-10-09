Олександр Мішкін – справжнє ім’я підозрюваного в отруєнні Сергія Скрипаля, що позиціонував себе як Олександр Петров. Журналісти зібрали все, що відомо про росіянина.

Росіянин “Олександр Петров“, якого підозрюють в отруєнні Скрипалів, виявився уродженцем Архангельської області та військовим лікарем ГРУ Олександром Мішкіним.

За інформацією журналістів The Insider і Bellingcat, чоловік народився 13 липня 1979 року у селі Лойга Архангельської області.

Він закінчив одну з російських елітних військово-медичних академій і пройшов підготовку як військовий лікар для ВМС РФ.

Журналісти російської служби BBC зв’язалися з місцевими жителями Лойги, щоб дізнатися про ГРУшника більше.

Односельчанин Денис Краснов впізнав Мішкіна як на фото з паспорта, яке показали журналісти, так і на фото з візи, опублікованої правоохоронцями Великої Британії.

Шкільні роки Мішкіна

За словами чоловіка, Мішкін у школі навчався на одні “четвірки та п’ятірки”, однак медалі не отримав.

У школі він захоплювався музикою та ігровими приставками, а також грав на гітарі.

– У той час приставки ігрові були, Sega і тому подібні. Дискотеки вів у селищі. Більше на західну ухил був у нього. Mo-Do, E-Type, коротше, техно, – згадує чоловік.

У селищі Мішкін проживав разом із батьками та молодшою сестрою Марією.

Наприкінці 90-х батьки виїхали з села, а Олександр залишився із бабусею, щоб закінчити школу.

– Він після 11 класу у військовий (Інститут. – Ред.) вступив, тільки не знаю де, ну а потім пішов за фахом.

Років як 15 я його вже не бачив, він начебто в Москві живе, – додав Краснов.

Родина Мішкіна

За даними журналістів, батько Мішкіна Євген працював на місцевих лісозаготівельних підприємствах, зокрема був директором Ломовацького ліспромгоспа.

На місцевому підприємстві Ломоватка-ліс працювала також його мати. Судячи зі сторінки жінки в соцмережах, у Мішкіна може бути дочка.

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Де Мішкін зараз

Станом на 2007 рік Мішкін був зареєстрований у Петербурзі на вулиці Академіка Лебєдєва, 12. Будинок розташований поруч Військово-медичної академії, яку, найімовірніше, він закінчував.

За даними Міноборони РФ, студентів факультету підготовки лікарів для ВМС навчають, зокрема, радіаційній безпеці, роботі з атомними енергетичними установками та ліквідації наслідків радіаційних аварій.

У першій половині 2010-х рр. Мішкін змінив адресу реєстрації на будівлю на Хорошківському шосе в Москві, де розташована штаб-квартира ГРУ.

Односельчанин Мішкіна стверджує, що близько 10 років тому ГРУшник отримав звання героя Росії. Однак документів, які це підтверджують, журналісти знайти не змогли.

Отримуючи паспорт на ім’я Петрова, Мішкін вказав адресу в московському районі Чертаново. Однак, за даними російських реєстрів, там проживав інший Петров.

Разом із тим, нинішня власниця квартири кілька років отримувала штрафи за порушення ПДР саме на ім’я Олександра Петрова.