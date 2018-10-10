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Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет после выборов в Конгресс США

В США заявили, что встречу американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына удастся провести только после выборов в Конгресс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится после промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября, передает пресс-служба Белого дома.

– Я просто не могу уехать сейчас, – сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов.

По его словам, такую встречу невозможно устроить в ближайшее время из-за плотного графика президента. Кроме того, Трампу приходится ездить по штатам, чтобы агитировать за сенаторов-республиканцев.

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К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что они с главой КНДР Ким Чен Ыном “полюбили друг друга”.

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