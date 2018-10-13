Россия столкнулась с проблемами при производстве серийного выпуска гиперзвукового оружия – ракет Кинжал и Авангард, презентованных Владимиром Путиным.

У России нет компонентов из углеволокна для серийного производства гиперзвукового оружия, в частности, ракет Кинжал и Авангард, хотя ранее Владимир Путин сказал, что оно уже налажено.

Используемое сейчас углеводородное волокно ненадежно и не обеспечивает необходимую теплозащиту, сообщает CNBC со ссылкой на разведку США.

– Корпус гиперзвукового аппарата не может выдержать нагрева при повторном входе (В атмосферу.- Ред.), из-за чего внутренние системы дают сбой, – рассказывает собеседник телеканала.

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Несмотря на это, разработка гиперзвуковых ракет остается для Москвы приоритетной задачей, которую она ожидает завершить к 2020 году.

Напомним, в марте 2018 года Владимир Путин рассказал об успешном испытании и принятии на вооружение гиперзвукового оружия, а также об испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.