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Горять в атмосфері. Стало відомо про проблеми “суперракет” Путіна

Росія зіштовхнулася з проблемами при виробництві серійного випуску ракет Кинджал і Авангард, презентованих Володимиром Путіним.

Росія не має компонентів із вуглеволокна для серійного виробництва гіперзвукового зброї, зокрема, ракет Кинджал і Авангард, хоча раніше Володимир Путін сказав, що воно вже налагоджено.

Вуглеводневе волокно, що використовується зараз, є ненадійним і не забезпечує необхідний теплозахист, повідомляє CNBC із посиланням на розвідку США.

– Корпус гіперзвукового апарату не може витримати нагрівання при повторному вході (В атмосферу. – Ред.), через що внутрішні системи дають збій, – розповідає співрозмовник телеканалу.

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Незважаючи на це, розробка гіперзвукових ракет залишається для Москви пріоритетним завданням, завершення якого вона очікує до 2020 року.

Нагадаємо, в березні 2018 року Володимир Путін розповів про успішне випробування і прийняття на озброєння гіперзвукової зброї, а також випробування нової ракети з ядерним двигуном.

Пізніше стало відомо, що хвалена ракета провалила всі випробування – політ тривав не більше 2 хвилин.

Фото: Igor Dolgov/Dreamstime

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