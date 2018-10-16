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Путинские байкеры: в Черногории задержали мотоциклистов клуба Ночные волки

В Черногории за сопровождение патриарха задержали четырех байкеров клуба Ночные волки.

Об этом сообщил главарь волков Александр Залдостанов.

Задержание произошло, после того, как местные байкеры сопровождали до  аэропорта сербского патриарха Иринея и митрополита Черноморско-Приморского Амфилохия.

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Местные СМИ пишут, что православных байкеров держали в отделении в течение нескольких часов.

В МВД Черногории объяснили, что байкеров задержали для установления их личности и выяснения, с какой целью они сопровождали патриарха, пишут местные СМИ.

Ранее Факты ICTV писали, что наблюдатели СММ ОБСЕ на пропускных пунктах Гуково и Донецк в Ростовской области, заметили, как путинские “ Ночные волки” заехали на оккупированный Донбасс.

Фото: Александр Хирург Залдастанов

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