В Черногории за сопровождение патриарха задержали четырех байкеров клуба Ночные волки.
Об этом сообщил главарь волков Александр Залдостанов.
Задержание произошло, после того, как местные байкеры сопровождали до аэропорта сербского патриарха Иринея и митрополита Черноморско-Приморского Амфилохия.
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Местные СМИ пишут, что православных байкеров держали в отделении в течение нескольких часов.
В МВД Черногории объяснили, что байкеров задержали для установления их личности и выяснения, с какой целью они сопровождали патриарха, пишут местные СМИ.
Ранее Факты ICTV писали, что наблюдатели СММ ОБСЕ на пропускных пунктах Гуково и Донецк в Ростовской области, заметили, как путинские “ Ночные волки” заехали на оккупированный Донбасс.
Фото: Александр Хирург Залдастанов
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