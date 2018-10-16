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Путінські байкери: у Чорногорії затримали мотоциклістів клубу Нічні вовки

У Чорногорії за супровід патріарха затримали чотирьох байкерів клубу Нічні вовки.

Про це повідомив ватажок вовків Олександр Залдостанов.

Затримання відбулось, після того, як місцеві байкери супроводжували з аеропорту сербського патріарха Іринея та митрополита Чорноморсько-Приморського Амфілохія.

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Місцеві ЗМІ пишуть, що православних байкерів тримали у відділку впродовж кількох годин.

У МВС Чорногорії пояснили, що байкерів затримали для встановлення їхньої особи й з’ясування, з якою метою вони супроводжували патріарха, пишуть місцеві ЗМІ.

Раніше Факти ICTV писали, що спостерігачі СММ ОБСЄ на пропускних пунктах Гуково і Донецьк у Ростовській області, помітили, як путінські “Нічні вовки” заїхали на окупований Донбас.

Фото: Александр Хирург Залдастанов

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