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Лукашенко почти сел на шпагат, чтобы Путин не казался низким

В сети высмеяли президента РФ Владимира Путина за трюк с ростом.

Володимир Путін

Политолог Алексей Голобуцкий опубликовал в Twitter фото встречи президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, на котором пытаются скрыть низкий рост лидера России.

Для этого Лукашенко пришлось широко расставить ноги.

– На встрече с Путиным Лукашенко чуть ли не на шпагат сел, чтобы кремлевский карлик казался на фото не таким маленьким, – подписал фото Голобуцкий.

Читайте: Канье Уэст показал Трампу самолет от Apple. Теперь над ним смеются

К слову, американское посольство в Австралии случайно разослало электронные письма с приглашениями на несуществующую встречу с фото кота в пижаме и печеньем.

Фото: Алексей Голобуцкий

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