Канада стала второй после Уругвая страной в мире, где легализовали марихуану.

В Канаде 17 октября вступил в силу закон, легализующий хранение и использование марихуаны в рекреационных целях.

В полночь в провинциях страны открылись первые магазины по продаже каннабиса, сообщает BBC News.

Совершеннолетним жителям Канады разрешили покупать в лицензированных магазинах до 30 граммов высушенных листьев марихуаны, а также масло на их основе, семена и растения.

Гражданам позволили выращивать до четырех кустов конопли. Продукты на основе конопли для употребления в пищу начнут продавать через год после вступления закона в силу.

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За продажу конопли несовершеннолетним грозит до 14 лет лишения свободы.

Напомним, в Грузии отменили административную ответственность за употребление марихуаны.

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