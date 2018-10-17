Канада стала второй после Уругвая страной в мире, где легализовали марихуану.
В Канаде 17 октября вступил в силу закон, легализующий хранение и использование марихуаны в рекреационных целях.
В полночь в провинциях страны открылись первые магазины по продаже каннабиса, сообщает BBC News.
Совершеннолетним жителям Канады разрешили покупать в лицензированных магазинах до 30 граммов высушенных листьев марихуаны, а также масло на их основе, семена и растения.
Гражданам позволили выращивать до четырех кустов конопли. Продукты на основе конопли для употребления в пищу начнут продавать через год после вступления закона в силу.
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За продажу конопли несовершеннолетним грозит до 14 лет лишения свободы.
Напомним, в Грузии отменили административную ответственность за употребление марихуаны.
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