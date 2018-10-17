Канада стала другою після Уругваю країною в світі, де легалізували марихуану.

У Канаді 17 жовтня набув чинності закон, що легалізує зберігання і використання марихуани в рекреаційних цілях.

Опівночі у провінціях країни відкрилися перші магазини з продажу канабісу, повідомляє BBC News.

Повнолітнім жителям Канади дозволили купувати в ліцензованих магазинах до 30 грамів висушеного листя марихуани, а також масло на їхній основі, насіння і рослини.

Громадянам дозволили вирощувати до чотирьох кущів конопель. Продукти на основі конопель для вживання в їжу почнуть продавати через рік після вступу закону в силу.

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За продаж конопель неповнолітнім загрожує до 14 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Грузії скасували адміністративну відповідальність за вживання марихуани.

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