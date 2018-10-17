Канадская семья случайно похоронила известного пианиста вместо своего родственника. Ошибка вскрылась только через несколько месяцев, когда родственник, которого считали умершим, вернулся домой.

В полиции считают, что погребенное тело на самом деле принадлежало известному в Торонто пианисту Скотту Кашни, который пропал еще в августе, передает Русская служба BBC. Друзья и семья Кашни говорят, что музыкант посмеялся бы над этой ошибкой, и не имеют претензий к похоронившим его людям.

– Он был человеком с великолепным чувством юмора… Если бы он прочитал об этой истории в газете, то наверняка посмеялся бы, – говорит знакомая музыканта.

Похороненного эксгумируют для полной идентификации.

Кашни жил в Торонто, в отдельной квартире для престарелых. В августе он ушел из дома и не вернулся, перестав отвечать на звонки. У музыканта не было детей, но у него были две сестры и племянники.

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Кашни был известным в Торонто музыкантом. Он играл на фортепьяно в блюзовых и рок-группах и выступал вместе Дуэйном Оллмен и группой Aerosmith.