Канадська родина випадково поховала відомого піаніста замість свого родича. Помилка з’ясувалася лише через кілька місяців, коли родич, якого вважали померлим, повернувся додому.

У поліції вважають, що поховане тіло насправді належало відомому у Торонто піаністу Скотту Кашні, який зник ще у серпні, передає Російська служба BBC. Друзі та сім’я Кашні кажуть, що музикант посміявся б над цією помилкою, і не мають претензій до людей, які його поховали.

– Він був людиною з чудовим почуттям гумору … Якби він прочитав про цю історію в газеті, то напевно посміявся б, – каже знайома музиканта.

Похованого ексгумують для повної ідентифікації.

Кашні жив у Торонто, в окремій квартирі для престарілих. У серпні він пішов з дому і не повернувся, переставши відповідати на дзвінки. У музиканта не було дітей, але у нього були дві сестри і племінники.

Читайте: П’яний поляк прокинувся у морзі і пішов у бар відзначати своє “воскресіння”

Кашні був відомим в Торонто музикантом. Він грав на фортепіано у блюзових і рок-групах і виступав разом Дуейном Оллменом і гуртом Aerosmith.