США планируют ужесточать санкции в отношении России, связанные с конфликтом на Донбассе, каждые несколько месяцев.

Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает ТАСС.

– Вторая вещь, которую мы сделали, заключается в том, что мы стараемся увеличить давление, которое мы оказываем на Россию, чтобы вынудить ее вести переговоры об урегулировании (на Донбассе – Ред.). Это включает сохранение санкций в США, а также периодическое ужесточение этих санкций с течением времени. Вы увидите вступление в силу дополнительных санкций каждый месяц или два или около того, как мы уже видели, – заявил дипломат, выступая на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Он отметил, что европейцы тоже сохраняют санкции в силе.

Помимо этого, он утверждает, что шансы на урегулирование конфликта на Донбассе за последнее время только уменьшились.

– По моей оценке, шансы на изменение ими (властями России) своей позиции в настоящее время ниже, чем даже год назад. Мне кажется, Россия по существу приняла решение переждать украинские выборы, посмотреть, что произойдет, возможно, появятся новые благоприятные возможности, чтобы добиться более благоприятной для России позиции, – заявил дипломат.

По его утверждению, у украинцев “нет никаких иллюзий по поводу восстановления силой контроля над территорией, которую они потеряли.

– Такая попытка стала бы для Украины катастрофой, – сказал он.

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К слову, Совет Евросоюза по иностранным делам утвердил новый режим санкций за использование и распространение химического оружия.