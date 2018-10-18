США планують посилювати санкції проти Росії, пов’язані з конфліктом на Донбасі, кожні кілька місяців.

Про це заявив спецпредставник США по Україні Курт Волкер, передає ТАСС.

– Друга річ, яку ми зробили, полягає у тому, що ми намагаємося збільшити тиск, який ми чинимо на Росію, щоб змусити її вести переговори про врегулюванню (на Донбасі – Ред.). Це включає збереження санкцій у США, а також періодичне посилення цих санкцій з плином часу. Ви побачите вступ у силу додаткових санкцій щомісяця або два або близько того, як ми вже бачили, – заявив дипломат.

Він зазначив, що європейці теж зберігають санкції у силі.

Крім цього, він стверджує, що шанси на врегулювання конфлікту на Донбасі за останній час тільки зменшилися.

– За моєю оцінкою, шанси на зміну ними (владою Росії) своєї позиції у даний час нижче, ніж навіть рік тому. Мені здається, Росія по суті прийняла рішення перечекати українські вибори, подивитися, що станеться, можливо, з’являться нові сприятливі можливості, щоб досягти більш сприятливої для Росії позиції, – заявив дипломат.

За його твердженням, у українців “немає ніяких ілюзій з приводу відновлення силою контролю над територією, яку вони втратили.

– Така спроба стала б для України катастрофою, – додав він.

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До речі, Рада Євросоюзу із закордонних справ затвердила новий режим санкцій за використання і поширення хімічної зброї.