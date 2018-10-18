PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія / Кожен місяць-два: Волкер анонсував додаткові санкції проти РФ/

Кожен місяць-два: Волкер анонсував додаткові санкції проти РФ

США планують посилювати санкції проти Росії, пов’язані з конфліктом на Донбасі, кожні кілька місяців.

Курт Волкер

Про це заявив спецпредставник США по Україні Курт Волкер, передає ТАСС.

– Друга річ, яку ми зробили, полягає у тому, що ми намагаємося збільшити тиск, який ми чинимо на Росію, щоб змусити її вести переговори про врегулюванню (на Донбасі – Ред.). Це включає збереження санкцій у США, а також періодичне посилення цих санкцій з плином часу. Ви побачите вступ у силу додаткових санкцій щомісяця або два або близько того, як ми вже бачили, – заявив дипломат.

Він зазначив, що європейці теж зберігають санкції у силі.

Крім цього, він стверджує, що шанси на врегулювання конфлікту на Донбасі за останній час тільки зменшилися.

– За моєю оцінкою, шанси на зміну ними (владою Росії) своєї позиції у даний час нижче, ніж навіть рік тому. Мені здається, Росія по суті прийняла рішення перечекати українські вибори, подивитися, що станеться, можливо, з’являться нові сприятливі можливості, щоб досягти більш сприятливої для Росії позиції, – заявив дипломат.

За його твердженням, у українців “немає ніяких ілюзій з приводу відновлення силою контролю над територією, яку вони втратили.

– Така спроба стала б для України катастрофою, – додав він.

Читайте: Італія виступатиме проти продовження санкцій щодо Росії – віце-прем’єр

До речі, Рада Євросоюзу із закордонних справ затвердила новий режим санкцій за використання і поширення хімічної зброї.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна може розраховувати на нову зброю зі США – Волкер
Санкції проти РФ
Польща вимагає ефективних санкцій проти РФ
Санкції проти РФ
Велика Британія і Німеччина поставили РФ під загрозу нових санкцій
Кремль перетнув усі можливі червоні лінії – Райс
Шпигунський скандал обрушив рубль і акції російських компаній
Курт Волкер
Росія більше нічого не здобуде в Україні – Волкер
Щит! Волкер сказав, навіщо РФ “народні республіки” на Донбасі
Політв’язні, місія ООН і санкції: про що говорили Порошенко і Волкер
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка