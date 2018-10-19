Саудовская Аравия со скандалом попала в центр внимания всего мира. Что стало этому причиной, повлияет ли это на мировую политику, бизнес и цены на нефть – читайте в материале сайта Факты ICTV.

2 октября журналист Джамаль Хашогджи, который писал для The Washington Post и открыто критиковал власть Саудовской Аравии, вошел в консульство и больше его никто не видел.

Примечательно, что невеста Хашогджи Хатидже Дженгиз, которая ждала его в тот день у консульства, показала, что часы Apple Watch, что были на руке журналиста, записали момент его убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

В соответствии с информацией мировых СМИ, а также правительства Турции, на самом деле в консульстве саудовский журналист был допрошен, подвергнут пыткам, а затем – убит.

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Факты ICTV собрали мнения экспертов касательно того, что на самом деле произошло, почему и кто этот факт пытается скрыть, как скандал повлияет на мировую политику, экономику, а также на цены на нефть. Не забываем, что Саудовская Аравия – одна из самых больших экспортеров нефти в мире.

Нефть

Начнем с нефти, ведь будущие цены на сырье – это первый вопрос, который возник у населения после возникшего скандала.

– Я не думаю, что это повлияет на цены на нефть, потому что на это имеют вес другие факторы: иранские санкции, договоренности в рамках ОПЭК, добыча нефти США и так далее, – говорит авторитетный политический обозреватель Олег Пономарь.

По его словам, на цены влияют экономические факторы.

– То, что США с Саудовской Аравией обменялись перепалками в Twitter – это просто эмоции, которые не имеют экономического основания, – добавил эксперт.

К слову, в администрации Трампа намекнули, что за подобную ситуацию США могут рассмотреть введение санкции на Саудовскую Аравию, на что услышали, что в таком случае они могут получить повышенные цены на нефть.

А вот эксперт по международной политике Украинского Института Будущего Илья Куса считает, что данная ситуация может ухудшить инвестиционный имидж и провалить реформы в Саудовской Аравии, а это сулит дестабилизацией на всем Ближнем Востоке и может отобразиться на ценах на нефть, если будут перебиты пути транспортировки нефти.

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Политика

Как отметил Илья Куса, эта ситуация может оттолкнуть инвесторов от Саудовской Аравии.

– Более 20 крупных международных компаний и корпораций не поехали на международный саудовский инвестиционный форум, это не только глава МВФ Кристин Лагард, а многие другие, как генеральный директор Форд Мотор Билл Форд, – говорит эксперт.

Большинство из них не указывали причину отмены поездки, для того, чтобы оставаться открытыми. Однако всем было понятно, что это выражение протеста Саудовской Аравии.

По словам Олега Пономаря, то, что не поехали политики – это не будет долговременным бойкотом.

– Это не превратится в политическую изоляцию Саудовской Аравии в мире. Там не настолько развита демократия. Этот временный бойкот не очень повлияет на них, – добавляет Пономарь.

Для остальных же мировых игроков – это средство показать, что политические убийства в 21 веке неприемлемы.

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Саудовская Аравия и США

Если бы эта ситуация была бы не при Трампе, то США отреагировали бы по-другому.

Соединенные Штаты всегда были совестью планеты, уверен Олег Пономарь.

– Но Дональд Трамп финансово связан с Саудовской Аравией. Кроме того, за отношения с Ближним Востоком у него отвечает зять Джаред Кушнер, который в лице советника Трампа уже был там за эти два года много раз, – отмечает эксперт.

У бизнесмена Кушнера есть кредиты от Саудовской Аравии на сотни миллионов долларов. Эти деньги наверняка использовались на финансовые компании Трампа.

Но сам Дональд Трамп уверяет, что не понимает, о чем говорят множества расследований.

– Для записи, у меня нет финансовых интересов в Саудовской Аравии (или России, по этому вопросу). Любое предположение, что они у меня есть, это только фейковые новости (которых много), – пишет Дональд Трамп в Twitter.

Однако, по словам Олега Пономаря, скандал с Саудовской Аравией долго не продлится.

США дали время найти виновного. Уже, мол, объявлено, что один из убийц журналиста не живой.

Дело далее будет спускаться на тормозах, потом найдут стрелочника – и на него все повесят, сказав, что он допрашивал и перестарался.

Очень жаль, что нет такой моральной силы в мире, которая могла бы очень принципиально на это отреагировать и дать понять даже таким богатым странам, что политические убийства неприемлемы в 21 веке, а журналистская деятельность неприкосновенна.

Многие и до сих пор считают, что Саудовская Аравия – одна из самых жестоких стран, которая известна своими радикальными законами и решениями.

Именно саудовские власти стоят за созданием “Аль-Каиды”, участвуют в создании и развитии религиозный учреждений по всем миру, которые подозревают в пропаганде исламистских идей, а многие специалисты полагают, что поддержка терроризма идет через частные руки, которые, скорее всего, связаны с местным руководством.

Однако нет прямых доказательств, что государство Саудовской Аравии стоит за финансированием радикальных движением и власти указывают, что усиленно занимаются реформами в стране, а истории об отрубленных конечностях и тайные убийства журналистов – это выдумки СМИ и мирового сообщества.

Вот, например, 24 июня женщинам в Саудовской Аравии после многолетнего запрета разрешили водить автомобиль… Уже что-то, правда?

Валерия Малицкая