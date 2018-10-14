Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи записал на свои часы Apple Watch, как его пытали и убили в Стамбуле.

Часы Apple Watch, которые были на руке саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, записали момент его убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

О наличии записей турецким властям рассказала невеста Хашкаджи Хатидже Дженгиз. Она провела журналиста и ждала его у входа в консульство.

– Apple Watch записали голоса. Перед тем, как отправиться в консульство Саудовской Аравии Хашкаджи оставил мне свой телефон, – рассказала она.

Аудиозаписи, которые Apple Watch сделали в ходе общения журналиста с представителями учреждения, впоследствии автоматически были переправлены на смартфон Хашкаджи, а позже были сохранены в его аккаунте в облачном хранилище Apple iCloud.

Все они, по информации издания, свидетельствуют о том, что в консульстве саудовский журналист был допрошен, подвергнут пыткам, а затем – убит.

Однако сообщается, что на телефоне и в iCloud сохранились не все аудиофайлы.

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Обнаружив после смерти Хашкаджи, что Apple Watch вели диктофонную запись, люди, которые разговаривали с журналистом, попытались разблокировать часы с помощью пароля.

Впоследствии сделать это им удалось с помощью отпечатка пальца Хашкаджи. Саудовская разведка якобы смогла удалить некоторые файлы, но не все – часть из них уже была сохранена на iCloud.

Также файлы, записанные умным часами, обнаружили на смартфоне, который был у невесты журналиста.

Напомним, Джамаль Хашогги вошел в саудовское консульство 2 октября и больше его никто не видел.

Фото: pravda.ru