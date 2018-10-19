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Временно оккупированные территории не помешают вступлению Украины в НАТО – Волкер

В Кремле до сих пор считают, что имеют право указывать Украине, Грузии и другим, что им не стоит присоединяться к Североатлантическому альянсу, заявил Курт Волкер.

Україна НАТО

Решение о вступлении в НАТО страны должны принимать самостоятельно, отметил во время выступления в четверг в Атлантическом совете в Вашингтоне специальный представитель США в вопросе переговоров по Украине Курт Волкер, сообщает Укринформ.

– Россия продолжает сохранять образ мышления, будто вправе указывать другим странам, могут ли они принимать решения (о присоединении к НАТО. – Ред.), – отметил американский дипломат.

Это, по его словам, произошло, в частности, в случае Украины и Грузии.

– Запад имеет кардинально другое мнение. Мы считаем, что эти страны должны самостоятельно принимать решения, к которому они стремятся, – подчеркнул представитель США.

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Он назвал это “фундаментально различными ментальными подходами”.

Он также назвал “ошибочным” подход, что Украина и Грузия не могут стать членами Североатлантического альянса только потому, что их территория является частично оккупированной со стороны России.

Напомним, Волкер заявил о возможных переговорах с Киевом о продаже Киеву нового оружия.

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