PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / США разрывают ракетный договор с РФ/

США разрывают ракетный договор с РФ

США намерены выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерения США выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), пишет АР.

Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия договора, подписанного в 1987 году, однако не стал вдаваться в подробности.

Договор призван содействовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке.

Он запрещает США и России хранить, производить и испытывать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тыс. 400 миль.

Читайте: Горят в атмосфере. Стало известно о проблемах “суперракет” Путина

К слову, в МИД РФ считают, что США хотят “сломать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности “.

По данным источника Интерфакса, “Россия неоднократно публично разоблачала курс США на слом РСМД и к этому шагу Вашингтон шел много лет, намеренно и шаг за шагом уничтожая договорную базу”.

Кроме того, в России уверены, что это решение якобы продиктовано стремлением Вашингтона создать однополярный мир.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп лично утверждает решения по усилению санкций в отношении РФ за ее поведение в Украине.

Фото: Al Drago/Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Трамп лично решил давить на РФ из-за Украины – Волкер
Трамп похвалил себя за оружие для Украины: Обама дал только одеяла
Горят в атмосфере. Стало известно о проблемах “суперракет” Путина
Канье Уэст показал Трампу самолет от Apple. Теперь над ним смеются
Запуск ракети
Авария ракеты Союз: появилось видео и первая версия
Авария ракеты Союз в РФ: экипаж сел в Казахстане
Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет после выборов в Конгресс США
Туалетная бумага? Трамп оконфузился на публике
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка