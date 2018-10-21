США намерены выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерения США выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), пишет АР.

Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия договора, подписанного в 1987 году, однако не стал вдаваться в подробности.

Договор призван содействовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке.

Он запрещает США и России хранить, производить и испытывать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тыс. 400 миль.

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К слову, в МИД РФ считают, что США хотят “сломать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности “.

По данным источника Интерфакса, “Россия неоднократно публично разоблачала курс США на слом РСМД и к этому шагу Вашингтон шел много лет, намеренно и шаг за шагом уничтожая договорную базу”.

Кроме того, в России уверены, что это решение якобы продиктовано стремлением Вашингтона создать однополярный мир.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп лично утверждает решения по усилению санкций в отношении РФ за ее поведение в Украине.

Фото: Al Drago/Getty Images