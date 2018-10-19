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Трамп лично решил давить на РФ из-за Украины – Волкер

Курт Волкер считает политику нынешней администрации Белого дома более жесткой по отношению к России, чем предыдущей.

Нынешняя администрация США реализует более жесткое давление на Россию, чем предыдущая, причем президент Трамп лично утверждает решения по усилению ограничений в отношении РФ за ее поведение.

Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время выступления в четверг в Атлантическом совете, сообщает Укринформ.

– Эта администрация ввела гораздо более жесткую политику в отношении России, больше в поддержку Украины, чем предыдущая администрация, – подчеркнул американский дипломат.

По его словам, многие в России до сих пор надеются, что президент Трамп намерен изменить нынешнюю политику США в отношении РФ.

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– Я могу всех заверить, что это неправда, – отметил Волкер.

Напомним, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о возможных переговорах с Киевом о продаже Киеву нового оружия.

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