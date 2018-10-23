Ведущая программы 60 минут Ольга Скабеева пообщалась в прямом эфире с девушкой, которая значится в списках погибших после массового расстрела в Керчи.

На очередной лжи телеканал Россия-1 поймали журналисты программы Fake News на телеканале Дождь.

17 октября в прямом эфире программы 60 минут ведущая Ольга Скабеева пообщалась якобы с очевидицей теракта Алиной Керовой. В эфире девушка рассказывала о ходе событий и панике среди студентов.

Однако, как оказалось, Алина Керова погибла во время трагедии в Керчи.

Журналистам Fake News удалось пообщаться с ее подругой Викторией Жуковой. Она уверяет, что на записи программы голос не ее одногруппницы, а других девушек с такой же фамилией в колледже, а тем более на втором курсе, не было.

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В комментариях на YouTube пользователи массово писали о том, что Алина Керова значится в списках погибших. Однако телеканал не опроверг эту информацию.

В свою очередь Ольга Скабеева предложила дать телефон Керовой, чтобы журналисты Дождя могли сами с ней пообщаться.

На утверждение, что девушка погибла, Скабеева попросила не делать эмоциональных и поспешных выводов и продолжала настаивать на звонке.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи (Крым) произошел взрыв, а затем началась стрельба. В результате теракта погиб 21 человек.

Фото: olgaskabeeva