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Теракт у Керчі: російські журналісти “поспілкувалися” із загиблою дівчиною

Ведуча програми 60 хвилин Ольга Скабеєва поспілкувалася в прямому ефірі з дівчиною, яка значиться в списках загиблих після масового розстрілу в Керчі.

На черговій брехні телеканал Росія-1 піймали журналісти програми Fake News на телеканалі Дождь.

17 жовтня у прямому ефірі програми 60 хвилин ведуча Ольга Скабеєва поспілкувалася нібито із очевидицею теракту Аліною Керовою. В ефірі дівчина розповідала про перебіг подій та паніку серед студентів.

Проте, як виявилося, Аліна Керова загинула під час трагедії у Керчі.

Журналістам Fake News вдалося поспілкуватися з її подругою Вікторією Жуковою. Вона запевняє, що на записі програми голос не її одногрупниці, а інших дівчат з таким же прізвищем в коледжі, а тим більше на другому курсі, не було.

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У коментарях на YouTube користувачі масово писали про те, що Аліна Керова значиться у списках загиблих. Однак телеканал не спростував цю інформацію.

У свою чергу Ольга Скабеєва запропонувала дати телефон Керової, щоб журналісти Дождя могли самі з нею поспілкуватися.

На твердження, що дівчина загинула, Скабеєва попросила не робити емоційних і поспішних висновків, і продовжувала наполягати на дзвінку.

Нагадаємо, 17 жовтня в політехнічному коледжі в Керчі (Крим) стався вибух, а потім почалася стрілянина. Внаслідок теракту загинула 21 людина.

Фото: olgaskabeeva

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