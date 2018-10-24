Президент Польши Анджей Дуда призвал Германию отказаться от строительства Северного потока-2.

Президент Польши Анджей Дуда призвал Германию отказаться от строительства Северного потока-2 и предложил альтернативу в виде закупок сжиженного природного газа, сообщает Укринформ.

Он заявил, что проект не должен быть реализован, поскольку представляет опасность для Украины и Словакии.

По словам Дуды, новый магистральный газопровод приведет к нарушению энергетического баланса, создаст угрозу энергетической безопасности ряда центрально и восточноевропейских стран.

Читайте: Запуск Северного потока-2: у Нафтогаза есть план Б

Вместо реализации Северного потока-2 Польша считает целесообразным закупать сжиженный природный газ, например, у США.

К слову, президент Польши Дуда видит угрозу для стран ЕС от запуска газопровода Северный поток-2.