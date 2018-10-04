В случае запуска газопровода Северный поток-2, Украина попытается добиться компенсации в размере $12 млрд.

Украина попытается добиться компенсации в размере $12 млрд, если Северный поток-2 будет запущен, заявил 5 каналу главный коммерческий директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

– Мы подали соответствующий иск в арбитраж – это $12 млрд. Это как раз та сумма, которая соответствует компенсации ущерба Украины, если будет построен Северный поток-2 и мощности украинской ГТС не будут применяться, – прокомментировал он наличие плана Б в случае запуска газопровода.

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Витренко подчеркнул, что Украина может сейчас требовать пересмотра тарифа.

– Мы именно это и делаем, с одной стороны. С другой стороны, установлены европейские правила этого тарифа.

И они позволяют соответственно отразить эффект от неприменения украинской ГТС после 2019 года, – сказал он.