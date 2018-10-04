PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Запуск Северного потока-2: у Нафтогаза есть план Б/

Запуск Северного потока-2: у Нафтогаза есть план Б

В случае запуска газопровода Северный поток-2, Украина попытается добиться компенсации в размере $12 млрд.

Північний потік 2

Украина попытается добиться компенсации в размере $12 млрд, если Северный поток-2 будет запущен, заявил 5 каналу главный коммерческий директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

– Мы подали соответствующий иск в арбитраж – это $12 млрд. Это как раз та сумма, которая соответствует компенсации ущерба Украины, если будет построен Северный поток-2 и мощности украинской ГТС не будут применяться, – прокомментировал он наличие плана Б в случае запуска газопровода.

Читайте: Порошенко предупредил Запад о ловушке Путина

Витренко подчеркнул, что Украина может сейчас требовать пересмотра тарифа.

– Мы именно это и делаем, с одной стороны. С другой стороны, установлены европейские правила этого тарифа.

И они позволяют соответственно отразить эффект от неприменения украинской ГТС после 2019 года, – сказал он.

К слову, от реализации Северного потока-2 Украина может потерять до 3% ВВП.

Фото: Nord Stream 2

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Північний потік 2
Северный поток-2: Украина может потерять до 3% ВВП
Петро Порошенко
Порошенко предупредил Запад о ловушке Путина
Северный поток-2 убьет украинскую ГТС – Кучма
Северный поток-2: Трамп высмеял Германию за уплату миллиардов РФ
Північний потік-2
Северный поток-2: потери более 3 млрд в год и угроза войны
Нафтогаз планирует выпуск еврооблигаций в октябре
Газпром заплатит Нафтогазу $2,6 млрд – решение суда в Швеции
Газпром проигнорировал трехсторонние переговоры по транзиту газа
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка