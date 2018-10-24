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Польща запропонувала Німеччині альтернативу Північного потоку-2

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Німеччину відмовитися від будівництва Північного потоку-2.

Північний потік 2

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Німеччину відмовитися від будівництва Північного потоку-2 і запропонував альтернативу у вигляді закупівель скрапленого природного газу, повідомляє Укрінформ.

Він заявив, що проект не повинен бути реалізований, оскільки становить небезпеку для України і Словаччини.

За словами Дуди, новий магістральний газопровід призведе до порушення енергетичного балансу, створить загрозу енергетичній безпеці низки центрально і східноєвропейських країн.

Читайте: Запуск Північного потоку-2: у Нафтогазу є план Б

Замість реалізації Північного потоку-2 Польща вважає за доцільне купувати зріджений природний газ, наприклад, у США.

До слова, президент Польщі Дуда бачить загрозу для країн ЄС від запуску газопроводу Північний потік-2.

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